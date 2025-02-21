Росія запустила 160 ударних дронів і 2 балістичні ракети: скільки збила ППО

У ніч на 21 лютого окупанти масовано атакували Україну ударними дронами. Окрім того, завдали ударів балістичними ракетами.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Зауважимо, окупанти атакували балістикою Одещину.

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У ніч на 21 лютого 2025 року (із 19.00 20 лютого) противник атакував 160 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, а також завдав удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 по Одещині із Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08:00 підтверджено збиття 87 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

70 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Київщина, Полтавщина та Харківщина.