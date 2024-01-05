Вночі Росія запустила по Україні 29 "Шахедів": скільки вдалося знищити

У ніч на 5 січня 2024 року ворог вкотре атакував ударними БпЛА типу "Шахед". Окупанти випустили по нашій країні 29 дронів з різних напрямків.

Сили ППО збили більшість ворожих дронів, однак деякі з них таки "прошмигнули".

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Окупанти запустили дрони з кількох напрямків

У Повітряних силах повідомили, що атака тривала двома хвилями. Окупанти запустили дрони з району Приморсько-Ахтарська у Росії та мису Чауда в окупованому Криму.

Усього Росія застосувала 29 "Шахедів". Захисникам неба вдалося збити 21 дрон.

Раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що дрони маневрували. Особливо друга група, яка також почала атакувати з південно-східного напрямку, однак рухалася вздовж кордону з Молдовою в північно-західному напрямку.

Більшість "Шахедів" збили мобільні вогневі групи

Сили ППО збили 21 "Шахед" в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської та Хмельницької областей.

Повідомляється, що частину безпілотників ворог спрямував по прифронтовій зоні Херсонської та Миколаївської областей.

У Повітряних силах додали, що до відбиття повітряного нападу було залучено мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувальну авіацію та зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил.

Однак захисники наголосили, що переважну більшість цілей знищили підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України.

Наслідки нічної атаки