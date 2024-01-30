Вночі Росія запустила по Україні 35 "Шахедів": скільки вдалося збити

30 січня 2024, 07:04
Читать новость на русском

Джерело:

Генштаб ЗСУ

Цієї ночі Росія знову атакувала Україну "Шахедами". Агресор запустив 35 дронів-камікадзе. По них відпрацювали сили ППО.

Російські загарбники запускали "Шахеди" групами. У Повітряних силах повідомляли про п'ять, які прямували до різних областей України.

Дивіться також "Шахеди" долетіли до Київщини: в області працюють сили ППО

 
Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

Скільки "Шахедів" знищила ППО

Цієї ночі окупанти атакували Україну 35 ударними БпЛА типу "Shahed-136/131".

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 15 ворожих дронів,
– повідомили в Генштабі ЗСУ.

Це цікаво Росія втретє змінила бойову частину "Шахеда": як окупанти модернізували дрон-камікадзе

Коротко про чергову російську атаку

  • Близько 20:30 Повітряні сили почали повідомляти про загрозу застосування агресором ударних БпЛА. 
  • Тривогу оголошували в Черкаській, Полтавській, Херсонській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській і Запорізькій областях. 
  • По ворожих дронах-камікадзе працювали сили ППО. Зокрема, і в Київській області.
  • Відбій загрози ударних БпЛА оголосили лише о 01:48.
  • Очільник ОВА Сергій Лисак повідомив, що один "Шахед" збили в Дніпропетровській області. Втім, на жаль, там не минулося і без влучань. Іннший дрон поцілив по цивільній інфраструктурі. Спалахнула пожежа.

Автор: Юлія Муріна