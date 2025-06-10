Росія атакувала Україну 315 дронами та 7 ракетами: скільки збили та скільки було влучань

У ніч на 10 червня росіяни вкотре масовано атакували Україну. Загалом запустили 322 засоби повітряного нападу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Скільки "Шахедів" і ракет збили 10 червня

З 20:00 9 червня Росія атакувала Україну 322 засобами повітряного нападу. Зокрема, окупанти запустили 315 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів з кількох напрямків, – Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

Також агресор застосував 2 балістичні ракети KN-23 із Воронезької області та 5 крилатих ракет "Іскандер-К" із Курської.

Основний напрямок удару терористів – Київ. Черговий повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 284 засоби повітряного нападу противника, 220 збито вогневими засобами, 64 – локаційно втрачені,

– заявили Повітряні сили.

Уточнили, що 213 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, ще 64 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Оборонці неба знешкодили 2 балістичні ракети KN-23, а також 5 крилатих ракет "Іскандер-К".

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу агресора в 11 локаціях. Ще у 16 локаціях – падіння збитих (уламки).

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Скільки дронів і ракет збили 10 червня / Інфографіка Повітряних сил