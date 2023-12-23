Вночі українські захисники знищили всі ворожі "Шахеди"

23 грудня 2023, 06:07
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Джерело:

Повітряні сили ЗСУ

З вечора 22 грудня і до опівночі окупанти вкотре атакували Україну "Шахедами". По ворожих дронах відпрацювала ППО.

Росіяни атакували ударними БпЛА з 18:00 і до опівночі. Втім, оборонці неба знищили всі дрони, які запустив ворог.

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Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку й загрозу ударних БпЛА для різних областей України, вибухи та наслідки ворожих атак читайте в нашому телеграмі.

Знищено 9 "Шахедів"

Російські військові атакували "Шахедами" з районів Балаклави, що в окупованому Криму, та  Приморсько-Ахтарська – в Росії. 

Усі дев'ять "Шахедів" знищено силами та засобами Повітряних сил і Сил оборони України у межах Одеської та Хмельницької областей,
– повідомили в Повітряних силах.

До речі Унаслідок знищення трьох російських Су-34 є загиблі серед росіян, – джерела

Сили ППО збили всі "Шахеди" / Інфографіка Повітряних сил

Які наслідки ворожої атаки

  • Очільник ОВА розповів, що в Одеському районі під час бойової роботи сил ППО зі збиття ворожих дронів вибуховою хвилею пошкоджено скління одного з навчальних закладів. На щастя, жертв і постраждалих немає. Правоохоронці вже фіксують наслідки чергового воєнного злочину росіян.
  • Міський голова Хмельницького подякував силам ППО за результативну роботу. Також Олександр Симчишин наголосив: "Тримаємо стрій".
  • Вранці у Хмельницькій ОВА повідомили, що на території області знищено 2 "Шахеди". Інформація про травмованих та руйнування не надходила.

Автор: Юлія Муріна