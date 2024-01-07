Вночі Україну атакували 28 "Шахедів": скільки з них знищили та де

У ніч проти 7 січня окупанти вкотре атакували територію України "Шахедами". Росіяни запустили 28 дронів-камікадзе, з яких вдалося знищити 21.

Повітряна тривога через атаку "Шахедами" тривала понад 5 годин. Наразі відомо, що один з ворожих БпЛА влучив у будинок в Дніпрі.

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Ворог вкотре атакував "Шахедами"

У ніч на 7 січня 2024 року окупанти атакували 28-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131". Традиційно ворог запустив дрони-камікадзе з району Приморсько-Ахтарськ у Росії. Окрім того, росіяни також завдали удару трьома зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини.

Окупанти спрямували більшість безпілотників на Південь та Схід України. Сили та засоби ППО працювали у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької та Черкаської областей. Загалом, українським захисникам вдалося ліквідувати 21 "Шахед". До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.



Сили ППО збили 21 БпЛА / Інфографіка Повітряних сил

В Силах оборони Півдня додали, що в їхній зоні відповідальності було збито 11 "Шахедів":

5 на Миколаївщині,

по 2 безпілотники на Одещині й Дніпропетровщині,

по 1 безпілотнику на Кіровоградщині та Вінниччині.

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