Вночі на Україну летіло понад 30 ракет: скільки вдалося знищити

У ніч на 27 квітня противник знову тероризував українські міста. Так, росіяни атакували Україну ракетами. Повітряні сили ЗСУ відзвітували про результат роботи.

Росія в ніч проти 27 квітня випустила 34 ракети. У Повітряних силах розповіли, скільки ворожих цілей вдалося знешкодити.

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Що окупанти застосовували для удару по Україні

У ніч проти 27 квітня 2024 року російські окупаційні війська завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів.

В Повітряних силах розповіли, що усього ворог застосував 34 ракети повітряного, наземного та морського базування:

9 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область, що в Росії);

9 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (із повітряного простору Бєлгородської області та з акваторії Азовського моря);

2 зенітні керовані ракети С-300 (із району Бєлгородської області)

2 крилаті ракети "Іскандер-К" (із Криму);

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Рязанської і Тамбовської областей Росії);

8 крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Скільки ворожих цілей знищила ППО

До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Так, в результаті протиповітряного бою нашим захисникам вдалося знищити 21 повітряну ціль:

6 крилатих ракет Х-101/Х-555;

8 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

1 крилату ракету "Іскандер-К";

6 крилатих ракет "Калібр".

Крім цього, відомо, що вночі на Миколаївщині сили та засоби ППО знищили 3 крилаті ракети. Також голова Дніпропетровської ОВА розповів, що в регіоні сили ППО знищили 13 ворожих ракет.

Максим Козицький, голова Львівської ОВА, повідомив, що воїни ПвК "Захід" збили 3 крилаті ракети.

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