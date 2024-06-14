Вночі ворог атакував 14 ракетами та 17 дронами: скільки вдалося збити

У ніч на 14 червня ворога масовано атакував Україну. Російські військові намагалися завдати ударів "Шахедами", а також ракетами різних типів.

Зокрема, вибухи лунали в Хмельницькій та Київській областях. Так, росіяни запускали аеробалістичні ракети типу "Кинджал".

До теми Спочатку ракети з Ту-95, потім – з МіГ-31К: по всій Україні двічі оголошували тривогу

Як відпрацювала ППО

У ніч на 14 червня Росія вкотре атакувала територію України, використавши для цього різне озброєння. Так, загалом ворог запустив 31 засіб повітряного нападу:

10 крилатих ракет Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область);

3 балістичні ракети "Іскандер-М" (пуски із Криму та Краснодарського краю);

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" (із повітряного простору Тамбовської області);

17 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків – Єйськ).

Сили ППО протягом кількох годин відбивали ворожу атаку. Так, в результаті повітряного бою вдалося збити 24 цілі:

7 крилатих ракет Х-101/Х-555;

17 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, ворожі цілі збивали у Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.



Як відпрацювала ППО 14 червня / Інфографіка Повітряних сил

Що відомо про атаку 14 червня

Пізно ввечері 13 червня Повітряні сили повідомили, що ворог запустив "Шахеди". Через це повітряну тривогу оголосили спочатку на Сході й Півдні, однак згодом тривога поширилася до Хмельниччини.

Під прицілом ворога вкотре опинився Старокостянтинів. Уночі там лунали вибухи.

Близько о 23:30 Повітряні сили повідомили про зліт стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 і Ту-95МС. Згодом Ту-22М3 розвернулися від пускових рубежів і полетіли на авіабазу, однак інші літаки – здійснили пуски ракет.

Зранку 14 червня, коли українські захисники вже відбили атаку, по всій Україні знову оголосили тривогу через зліт винищувача МіГ-31К. За кілька хвилин після оголошення тривоги Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль в напрямку Київщини. Згодом стало відомо, що ворог здійснив пуск аеробалістичної ракети типу "Кинджал".