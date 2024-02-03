Вночі Росія атакувала 14 "Шахедами" і 2 ракетами: де та скільки цілей збила ППО
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Цієї ночі росіяни вкотре атакували Україну дронами-камікадзе. Також завдали ракетного удару. Відпрацювала ППО.
Цієї ночі ППО працювала по "Шахедах" у 4 областях. Мобільні вогневі групи збили більшість російських дронів, передає 24 Канал.
До теми На території Житомирської області працювала ППОЗверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.
Скільки "Шахедів" збили сьогодні
У ніч на 3 лютого окупанти атакували Україну 14-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з двох напрямків. Зокрема, Приморсько-Ахтарська й мису Чауда.
Окрім того, агресор вдарив 2 керованими авіаційними ракетами Х-59 з Бєлгородської області.
Як і минулої ночі, значну частину "Шахедів" росіяни спрямували по об'єктах енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині.
Мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 9 ворожих БпЛА у межах Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської та Житомирської областей,
– зазначили в Повітряних силах.
Цікаво Чому останнім часом відсоток збитих "Шахедів" може бути нижчим: у Повітряних силах пояснили
Окупанти вдарили по енергетиці Кривого Рогу
- Напередодні, вночі 2 лютого, російські загарбники також атакували Україну "Шахедами". Зокрема, ворог вдарив по енергетичній інфраструктурі Кривого Рогу.
- Вранці в Укренерго повідомили, що, на жаль, є пошкодження на одній з підстанцій компанії. У Кривому Розі знеструмлені побутові та промислові споживачі
- Голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що внаслідок російської атаки знеструмлено понад 40 тисяч жителів міста. Також без електропостачання 2 шахти, унаслідок чого робітники опинилися під землею.
- Голова Ради оборони Кривого Рогу додав, що наші захисники знищили 3 "Шахеди" на Дніпропетровщині. Однак, агресор зумів завдати ударів по критичній інфраструктурі.
- За словами Вілкула, без світла загалом залишилися близько 100 тисяч абонентів Саксаганського, Довгинцівського та Покровського районів міста. Зокрема, частина лікарень, дитсадків і шкіл, лінія швидкісного трамвая, міського трамвая та тролейбус.
- Близько 12 години стало відомо, що всіх гірників дістали з-під землі.