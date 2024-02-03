Вночі Росія атакувала 14 "Шахедами" і 2 ракетами: де та скільки цілей збила ППО

3 лютого 2024, 06:58
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Джерело:

Повітряні сили ЗСУ

Цієї ночі росіяни вкотре атакували Україну дронами-камікадзе. Також завдали ракетного удару. Відпрацювала ППО.

Цієї ночі ППО працювала по "Шахедах" у 4 областях. Мобільні вогневі групи збили більшість російських дронів, передає 24 Канал.

До теми На території Житомирської області працювала ППО

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

Скільки "Шахедів" збили сьогодні

У ніч на 3 лютого окупанти атакували Україну 14-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з двох напрямків. Зокрема, Приморсько-Ахтарська й мису Чауда.

Окрім того, агресор вдарив 2 керованими авіаційними ракетами Х-59 з Бєлгородської області.

Як і минулої ночі, значну частину "Шахедів" росіяни спрямували по об'єктах енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині.

Мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 9 ворожих БпЛА у межах Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської та Житомирської областей,
– зазначили в Повітряних силах.

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Вночі захисники неба збили ще 9 "Шахедів" / Інфографіка Повітряних сил

Окупанти вдарили по енергетиці Кривого Рогу

  • Напередодні, вночі 2 лютого, російські загарбники також атакували Україну "Шахедами". Зокрема, ворог вдарив по енергетичній інфраструктурі Кривого Рогу.
  • Вранці в Укренерго повідомили, що, на жаль, є пошкодження на одній з підстанцій компанії. У Кривому Розі знеструмлені побутові та промислові споживачі
  • Голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що внаслідок російської атаки знеструмлено понад 40 тисяч жителів міста. Також без електропостачання 2 шахти, унаслідок чого робітники опинилися під землею.
  • Голова Ради оборони Кривого Рогу додав, що наші захисники знищили 3 "Шахеди" на Дніпропетровщині. Однак, агресор зумів завдати ударів по критичній інфраструктурі.
  • За словами Вілкула, без світла загалом залишилися близько 100 тисяч абонентів Саксаганського, Довгинцівського та Покровського районів міста. Зокрема, частина лікарень, дитсадків і шкіл, лінія швидкісного трамвая, міського трамвая та тролейбус.
  • Близько 12 години стало відомо, що всіх гірників дістали з-під землі.

Автор: Юлія Муріна