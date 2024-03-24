Вночі ворог атакував 29 ракетами й 28 дронами: як відпрацювала ППО

Росія 24 березня масовано атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед" та крилатими ракетами. Загалом, ворог запустив 29 ракет та 28 БпЛА.

Сили ППО протягом кількох годин відбивали ворожу атаку. Вибухи, зокрема, лунали у Львівській та Київській областях.

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Скільки ракет та "Шахедів" збила ППО

У ніч на 24 березня ворог знову завдав масованого удару. Так, було зафіксовано пуски 29 крилатих ракет Х-101/Х-555 із 14 літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків – Енгельс, Саратовська область). Перед цим окупанти атакували Україну 28 дронами-камікадзе типу "Шахед", які запускали з двох напрямків – Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї та мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Українські захисники протягом кількох годин відбивали ворожу атаку. Унаслідок бойової роботи вдалося знищити 43 повітряні цілі із 57:

18 крилатих ракет Х-101/Х-555,

25 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

У Повітряних силах додали, що до відбиття російської атаки залучались зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України. Ворожі ракети та "Шахеди" збивали у межах 8 областей – Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Київської, Волинської та Львівської.



Результат роботи ППО уночі 24 березня / Інфографіка Повітряних сил

До слова, 22 баражувальні боєприпаси збили в зоні відповідальності ОК "Південь". Як повідомили Сили оборони Півдня, 15 БпЛА приземлили на Дніпропетровщині, по 3 – на Одещині та Миколаївщині, а ще 1 – на Херсонщині.

Як повідомив Максим Козицький, в зоні відповідальності ОК "Захід" збили усі 7 "Шахедів", а також 8 крилатих ракет.

Ворог вкотре атакував критичну інфраструктуру

Як і під час масованої атаки 22 березня, під час комбінованих ударів 24 березня ворог також націлився на критичну інфраструктуру.

Так, у Львівській області під ворожою атакою опинилася критична інфраструктура. На місці спалахнула пожежа. Наслідки наразі уточнюються.

Окупанти також атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області. Як повідомили Сили оборони Півдня, через падіння уламків у Кривому Розі пошкоджені тепломережі й лінія електропередач. Також уламки збитого безпілотника пошкодили енергооб'єкт на Нікопольщині. Наразі фахівці працюють над відновленням електропостачання.

Інформація щодо збитих повітряних цілей потребує уточнення.