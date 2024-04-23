Вночі ворог запустив по Україні 16 "Шахедів" та 2 "Іскандери": що вдалося збити

Росія вночі проти 23 квітня знову атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Окупанти били щонайменше по Київщині та Києву, а також по Одесі.

Повітряна тривога почала ширитись Україною ще ввечері 22 квітня. Тільки орієнтовно о 4:04 влада оголосила про відбій загрози атаки дронами на Київщині.

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Що відомо про нічну атаку ворога

Вночі (проти 23 квітня – 24 Канал) російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 16 БпЛА типу Shahed,

– заявили військові.

Вони також уточнили, що збили Силами та засобами протиповітряної оборони України 15 ударних безпілотників. Куди влучив один дрон військові не повідомили.

Повітряні сили ЗСУ розповіли, що вороги вночі проти 23 квітня атакували Україну:

двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Бєлгородської області Росії;

16 ударними дронами типу Shahed-131/136 із мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму, та Курської області.

Цієї ночі захисниками неба збито 15 "Шахедів" у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях,

– заявили у Повітряних силах ЗСУ.

За їхніми даними, удар відбивали зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України. До відбиття загрози залучали засоби радіоелектронної боротьби.

Де збивали ворожі дрони

Військово-морські сили уточнили, що в ніч проти 23 квітня у Миколаївській області їхні Сили та засоби збили 4 ворожих дрони-камікадзе типу Shahed-136.