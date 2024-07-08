Уночі ворог запустив по Україні 6 ракет: скільки вдалося збити

Росія атакувала Україну ракетами повітряного та наземного базування. Випустили загарбники загалом 6 засобів ураження.

Уранці 8 липня Повітряні сили заявили, що ППО вдалося ліквідувати 3 ракети. Ідеться про Х-101, випущені з літаків стратегічної авіації Ту-95МС.

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Робота ППО під час нічної атаки

Водночас балістичні ракети наземного базування, якими ворог завдав удару по Україні, ліквідувати не вдалося.

Отже, варто підсумувати, що вночі Росі випустила:

4 ракети Х-101 із літаків Ту-95МС повітряного простору Саратовської області;

2 балістичні ракети "Іскандер-М" із Курської області та тимчасово окупованого Криму.

Протиповітряна оборона ліквідувала 3 з 4 ракет Х-101 на Житомирщині та Черкащині.

За результатами бойової роботи протиповітряна оборона знищила 3 крилаті ракети Х-101 у Житомирській та Черкаській областях,

– пишуть Повітряні сили.

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Детальніше про зброю ворога

Х-101 – це крилаті ракети великої дальності, розроблені для того, щоб нести ядерні або звичайні бойові заряди на відстань до 5500 кілометрів. Це – стратегічна зброя повітряного базування класу "повітря – земля". Вага бойової частини становить до 960 кілограмів.

"Іскандер-М" – мобільна тактична ракетна система з балістичними ракетами, розроблена для ураження як стратегічних, так і тактичних цілей. Система "Іскандер-М" розгортається на спеціальних автомобільних платформах.

Ракети Х-101 із літаків Ту-95МС та балістичні ракети "Іскандер-М" – важливі складові арсеналу Росії, що дають змогу здійснювати окупантам високоточні удари по стратегічних і тактичних цілях на великій відстані.

Використання цих систем уже завдало чимало болю українцям, спричинивши руйнування цивільної інфраструктури, зокрема енергетичних об'єктів.

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Додамо, що вранці 8 липня по всій Україні вчергове пролунала повітряна тривога. Повітряні сили заявили, що російські загарбники підняли 5 бортів стратегічної авіації Ту-95МС, а саме – на аеродромі "Оленья" в Мурманській області. Через це існує загроза повторного ракетного удару.