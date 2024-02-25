Росія вночі намагалася завдати удару 18 "Шахедами": скільки дронів збила ППО, де саме
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Росія щодня атакує нашу державу, зокрема, ударними дронами. У ніч проти 25 лютого 2024 року загарбники випустили 18 безпілотників.
Як констатують в Повітряних силах, окупанти випускали цілі з Приморсько-Ахтарська, що в Росії, та з мису Чауда, що в окупованому Криму. Більшість безпілотників вдалось ліквідувати.
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Нічна атака і робота ППО
Отже, українській протиповітряній обороні вдалось ліквідувати 16 з 18 "Шахедів", що випустили росіяни. Працювали:
- мобільні вогневі групи;
- зенітно-ракетні підрозділи;
- авіація Повітряних сил.
Знищено 16 ударних БпЛА. Вночі противник атакував 18-ма ударними безпілотниками типу Shahed,
– йдеться в повідомленні.
Додамо, що дрони ліквідували в межах таких областей:
- Полтавська;
- Київська;
- Хмельницька;
- Миколаївська (3 дрони);
- Кіровоградська (2 дрони);
- Дніпропетровська (1 дрон);
- Запорізька;
- Херсонська (1 дрон).
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнював, що вкотре під ударом була Нікопольщина: "Агресор скерував дрон-камікадзе на райцентр. Пошкоджена господарська споруда. Загиблих і постраждалих немає", – написав посадовець, додаючи, що приземлили БпЛА у Новомосковському районі.
Повітряний терор триває
Керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла про деталі нічної атаки проти 25 лютого. За її словами, ніч була дуже напружена: ворог не лише випускав дрони, а також на початку ночі намагався за допомогою тактичної авіації з акваторії Чорного моря знищити українську систему ППО.
Власне, випустили загарбники по Півдню ракети типу Х-31П, однак їх успішно збила протиповітряна оборона над акваторією моря. "Ми відпрацювали результативно і влучань не допустили", – прокоментувала Гуменюк роботу української ППО.