Вночі ЗСУ збили на Півдні ворожий безпілотник та знищили самохідну гаубицю
Джерело:Оперативне командування "Південь"
Збройні Сили України завдали чергових втрат російським окупантам на Півдні. Війська агресора втратили безпілотник та самохідну гаубицю.
Українські військові тримають оборону на Миколаївщині й Херсонщині
У пресслужбі оперативного командування "Південь" повідомили, що вночі знищили ворожий безпілотник "Орлан-10". Також наші захисники знищили ворожу самохідну гаубицю "Мста-С".
Дивіться також На Сході ЗСУ знищили ворожі гаубиці та "Урал": промовисті кадри
Протягом ночі під час виконання завдань розвідки черговий безпілотний "Орлан-10" противника влучно вражений нашими воїнами.
Також серед наших влучань – ворожа самохідна гаубиця "Мста-С",
– йдеться у повідомленні.
У пресслужбі зазначили, що інші втрати ворога уточнюються.
Наші військові наголосили, що продовжують ведення бойових дій по зайнятому рубежу на Миколаївщині й Херсонщині. Там зазначили, що через невдачі росіяни здійснюють артилерійсько-мінометні обстріли.
"Противник, не маючи успіхів у попередніх задумах, продовжує тактику артилерійсько-мінометних обстрілів підходів до власних позицій, полишених ним населених пунктів та позицій наших військ", – повідомили в оперативному командуванні "Південь".
Шалені втрати росіян
- Росія вже понад два місяці перебуває у стані повномасштабної війни проти України. За даними Генштабу ЗСУ, окупанти втратили близько 23 200 солдатів.
- Протягом 29-го квітня наші захисники у зоні Операції Об'єднаних сил збили ворожий літак та відразу 7 безпілотників. На Луганському напрямку від російської техніки залишилися руїни. Наші бійці завдали ворогу втрат уночі.
- Повідомлялося, що нацгвардійці та військові ЗСУ розбили окупантів на Ізюмському напрямку. Вони знищили пункт управління.
Це важливо – росіяни розстріляли евакуаційні автобуси на Луганщині: дивіться відео