Чорне та Азовське море 15 лютого додали до списку Listed Areas. Туди потрапляють зони вод воєнних ризиків, тероризму та піратства.

Інформація про внесення змін наводиться на сайті страхової асоціації Lloyds Market Association з посиланням на голову морського та авіаційного відділу LMA Ніла Робертса.

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Згідно з циркуляром Лондонського об'єднаного військового комітету зі страхування морських військових ризиків, води у Чорному та Азовському морях тепер входять у райони, де можливі:

війна;

піратство;

тероризм;

пов'язані з ними небезпеки.

Перебування у списку Listed Areas нових включених зон може тривати роками. Це теж вимагатиме коригування при виконанні договорів страхового захисту з полісів морського страхування.



Води Чорного й Азовського морів включили у перелік зон військових ризиків / Фото LMA

Блокування Чорного та Азовських морів

Росія 10 лютого повідомила про закриття районів Чорного та Азовського морів для "навчань". У Міністерстві закордонних справ висловили через такі дії рішучий протест.

Своєю чергою у посольстві США в Україні заявили, що Кремль веде економічну війну. Під виглядом військових навчань країна-агресорка обмежує морський суверенітет України.

Під час зустрічі радників лідерів країн "нормандської четвірки" Росія заявила, що не блокуватиме акваторії Чорного та Азовського морів. Скасування підтвердили й у ДПСУ.

У Міністерстві інфраструктури також наголосили, що блокади чорноморських портів немає. У морі визначили коридор для безпечного заходу торгових суден в українські порти.

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