Про це повідомили зранку 28 липня. Інцидент трапився у трамваї, який курсував 8 маршрутом.

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Що було на відео

  • Згодом у мережі оприлюднили відео з місця.
  • Його, ймовірно, зняв один із пасажирів.
  • На кадрах видно, як двоє чоловіків стоять під автобусною зупинкою.
  • Вони курять сигарети й бурхливо щось обговорюють.
  • Також один із них із кимось вітається помахом руки.
  • У цей момент пасажири просто сидять у транспорті та чекають.
  • Автор ролика зітхає "він ще за це гроші отримує".
  • На скільки часу зупинився рух – невідомо.

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