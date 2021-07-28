Про це повідомили зранку 28 липня. Інцидент трапився у трамваї, який курсував 8 маршрутом.

Актуально У Києві водію трамваю разом із пасажирами довелося штовхати припарковану на коліях автівку

Згодом у мережі оприлюднили відео з місця.

Його, ймовірно, зняв один із пасажирів.

На кадрах видно, як двоє чоловіків стоять під автобусною зупинкою.

Вони курять сигарети й бурхливо щось обговорюють.

Також один із них із кимось вітається помахом руки.

У цей момент пасажири просто сидять у транспорті та чекають.

Автор ролика зітхає "він ще за це гроші отримує".