Про це повідомили зранку 28 липня. Інцидент трапився у трамваї, який курсував 8 маршрутом.
Актуально У Києві водію трамваю разом із пасажирами довелося штовхати припарковану на коліях автівку
Що було на відео
- Згодом у мережі оприлюднили відео з місця.
- Його, ймовірно, зняв один із пасажирів.
- На кадрах видно, як двоє чоловіків стоять під автобусною зупинкою.
- Вони курять сигарети й бурхливо щось обговорюють.
- Також один із них із кимось вітається помахом руки.
- У цей момент пасажири просто сидять у транспорті та чекають.
- Автор ролика зітхає "він ще за це гроші отримує".
- На скільки часу зупинився рух – невідомо.
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