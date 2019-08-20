Водій маршрутки накинувся з образами на ветерана АТО у Києві

У Києві водій маршрутного таксі №742 відмовився перевозити учасника бойових дій на Донбасі. Крім того, у бік воїна з його уст пролунали образи. А коли останній попросив прояснити ситуацію, водій промовчав.

Як повідомив сам потерпілий, Сергій Вікарчук, трапилося це удень 19 серпня в Академмістечку.

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За словами воїна, після того, як він показав посвідчення учасника бойових дій, водій автобуса назвав його "воякою" або "служакою", а також використовував ненормативну лексику.

Крім того, водій автобуса проігнорував прохання ветерана АТО усе пояснити. Також він опісля відмовився брати гроші за проїзд.

Зараз Сергій Вікарчук намагається зв’язатися з керівництвом перевізника. Чекає він від них і від водія щонайменше вибачень.

Не менше резонансний випадок нещодавно стався під Житомиром – тут блогер Артур Сороченко побив ветерана війни на Донбасі через слова про те, що Росія воює проти України. Щоправда, скандал цим не обмежився – після засідання суду щодо цієї справи Сороченка облили нечистотами.