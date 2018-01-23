Водій вантажівки наклав на себе руки після того, як його зупинили поліцейські

У Кривому Розі поліцейські зупинили водія за порушення правил дорожнього руху. Поки правоохоронці складали на нього постанову про адміністративне правопорушення, чоловік наклав на себе руки.

Інцидент трапився ще у понеділок, 22 січня. Як повідомили у Патрульній поліції Кривого Рогу, охоронці порядку зупинили вантажний транспортний засіб DAF, водій якого порушив вимоги дорожнього знаку 3.21 "В'їзд заборонено".

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"Під час перевірки документів, було встановлено, що водій позбавлений права керування транспортним засобом за вчинення правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 130 КУпАП. Враховуючи вище викладене, у патрульних виникла підозра, що посвідчення на право керування транспортним засобом, яке було пред'явлене водієм, є несправжнім та має ознаки підробки, в зв'язку з чим, на місце було викликано СОГ Криворізького ВП", – йдеться в повідомленні.

При цьому під час перевірки водій помітно нервував. Правоохоронці відправилися до патрульного автомобіля для складання постанови про адміністративне правопорушення. У цей час водій зачинився у кабіні вантажівки.

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"Згодом поліцейські підійшли до вантажівки, щоб ознайомити водія з адміністративними матеріалами та виявили, що останній зачинився. Зазирнувши в салон, правоохоронцями було помічено, що у водія відсутні ознаки життя, а навколо шиї обмотаний ремінь. Негайно було прийнято рішення викликати карету швидкої допомоги та вжити заходи, щоб проникнути в середину вантажного автомобіля, розбивши праве бокове скло, але врятувати водія вже не вдавалось можливим. По прибуттю на місце події швидка констатувала смерть", – заявили у поліції.