Водій втратив свідомість за кермом: у Дніпрі тролейбус з пасажирами мало не злетів з мосту
У Дніпрі тролейбус мало не скотився з мосту через те, що водій втратив свідомість. Врятували від аварії транспорт, повний пасажирів, бетонні огорожі. Постраждалих немає.
Інцидент стався на маршруті № 20, коли той спробував заїхати на міст з Мануйловського проспекту. Тролейбус просто покотився назад вниз. Перелякані пасажири почали кричати, передає "Інформатор".
Читайте також: Фура з цеглою перекинулася на Хрещатику: фото і відео
Водій знепритомнів під час виконання маршруту
Коли тролейбус зупинили бетонні огорожі, кондукторка пішла до водія, аби дізнатись про несправність. Виявилось, водієві стало зле, і він непритомний лежав на кермі.
Водієві виклакали "швидку"
На місце інциденту викликали швидку допомогу. Чоловіку зробили штучну вентиляцію легенів.
Тролейбус мало не злетів з мосту
У Дніпрі водій тролейбусу знепритомнів за кермом: відео