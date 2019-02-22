Водій втратив свідомість за кермом: у Дніпрі тролейбус з пасажирами мало не злетів з мосту

У Дніпрі тролейбус мало не скотився з мосту через те, що водій втратив свідомість. Врятували від аварії транспорт, повний пасажирів, бетонні огорожі. Постраждалих немає.

Інцидент стався на маршруті № 20, коли той спробував заїхати на міст з Мануйловського проспекту. Тролейбус просто покотився назад вниз. Перелякані пасажири почали кричати, передає "Інформатор".

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Водій знепритомнів під час виконання маршруту

Коли тролейбус зупинили бетонні огорожі, кондукторка пішла до водія, аби дізнатись про несправність. Виявилось, водієві стало зле, і він непритомний лежав на кермі.



Водієві виклакали "швидку"

На місце інциденту викликали швидку допомогу. Чоловіку зробили штучну вентиляцію легенів.



Тролейбус мало не злетів з мосту

У Дніпрі водій тролейбусу знепритомнів за кермом: відео