На Волині діти застрягли посеред водойми: до цього один провалився під кригу

На Волині рятувальникам вдалося врятувати двох малолітніх хлопчиків з середини водойми. Лід під ними почав тріскатися і діти вирішили стати туди, де він товстіший.

Перед цим один з друзів вже провалився під воду, однак його витягнули. Попри важкі погодні умови, товстий шар на водоймі утворитися не встиг.

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Як відбувався рятунок хлопців

Двоє хлопчиків 2012 року народження із села Гряди вирішили піти на місцеву водойму. Дітвора рухалася по кризі до середини ставка, як ось один з хлопців провалився у воду. Його друг зміг витягнути потерпілого, вони планували йти додому.

Після чого хлопці вирішили повернутися назад на берег та підійшовши ближче до берега крига почала тріскати та ламатися. Діти вирішили повернутися назад на середину ставка, де був товстіший лід та кликати на допомогу,

– розповіли в ДСНС.

Про хлопців, що застрягли на кризі, повідомили надзвичайникам. Рятувальники у спеціальних костюмах та за допомогою обладнання дістались до дітей та змогли безпечно доправити їх на берег. Там їх передали лікарям для огляду, після чого їх забрали батьки.

Працівники ДСНС врятували дітей, що застрягли на кризі / ДСНС

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