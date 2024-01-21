Намагався "взяти" Авдіївку: в Україні ліквідували одного з командирів "П'ятнашки"

21 січня 2024, 21:51
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Збройні Сили України завдають потужних втрат російським окупантам. Так, стало відомо, що заступника командира батальйону сепаратистів "П'ятнашка" Володимира Харабуа ліквідували при штурмі української Авдіївки.

Про смерть окупанта повідомили в російських телеграм-каналах. Там бідкаються, що військовий ворожої армії був нехрещений, інформує 24 Канал.

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ЗСУ відправили на той світ ще одного окупанта

Військового "второй армії міра" Володимира Харабуа з позивним "Микич" ліквідували 20 січня.  


ЗСУ ліквідували російського окупанта Харабуа / Фото з російських телеграм-каналів

Так званий "воєнний кореспондент" підрозділу "П'ятнашка" Павло Кукушкін бідкався про смерть окупанта Харабуа. За його словами, у момент загибелі Харабуа перебував в окопах на передовій лінії та керував діями інших бойовиків.


Російського військового Харабуа ліквідували / Скриншот з російських телеграм-каналів

У коментарях до некролога російський священник Роман Заяц "найбільш сумним" у цій ситуації назвав те, що окупант був нехрещений.


Росіяни бідкаються через смерть окупанта "Микича" / Скриншот з російських телеграм-каналів

Насправді ж загарбника Харабуа згубило сильне бажання "взяти" Авдіївку.

Довідка! Інтернаціональна бригада "Пятнашка" – це незаконне збройне формування, сформоване переважно з абхазів. Під час війни на сході України угруповання воювало у лавах російських бойовиків. Входить до складу 100-ї мотострілецької бригади збройних сил Росії. 

ЗСУ ліквідовують окупантів: коротко 

  • Наші захисники в жовтні 2023 року ліквідували майора російської армії Володимира Мирошниченка. Загарбника знищили бійці 92-ї бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Його було ліквідовано на Бахмутському напрямку.
  • Звукорежисер російських серіалів Володимир Ушаков відправився воювати в Україну, проте вже через місяць він загинув від вибуху гранати. Він працював над такими проєктами як "Реальні пацани" і "Татусеві дочки".
  • Українські військові ліквідували командира батальйону "Терек" Владіміра Попова з позивним "Кедр", а також полковника, російського слідчого комітету Віктора Передерія. 
Автор: Ірина Марціяш