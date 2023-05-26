Як бот в Інтернеті: опозиціонер пояснив постійні зміни риторики Путіна

Владімір Путін звик різко змінювати свою риторику. Напередодні він запевнив, що у Росії "все буде добре".

Це схоже на слова заради слів. Про це 24 Каналу сказав російський опозиційний журналіст, шеф-редактор "The Insider Russia" Тимур Олевський.

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Ба більше, очільник держави-терористки зробив заяву, яка вражає своєю абсурдністю. Так, він здивований, що "Україна чомусь вважає Росію агресором".

Виникає питання – ти серйозно це говориш, людино, після року війни? Дивовижно! Мабуть, Україна з розуму зійшла. Така собі риторика, вдавати, що нічого не відбулося й продовжувати дивуватися – як бот з Інтернету,

– акцентував журналіст.

Опозиціонер про різку зміну риторики Путіна: дивіться відео

Неадекватна поведінка

Утім, Путін завжди так робив. Однак зараз це виглядає як абсолютно неадекватна поведінка людини.

"Раніше він казав: "Так, ми воюємо. Ми денацифікуємо. У нас є план, і все йде за планом". І тут раптом: "Чому нас вважають агресорами, ми тут взагалі ні до чого". Ця різка зміна риторики, можливо, має значення. Він хоче вдати, що "нічого не було, вам усе здалося" і спробувати відіграти усю цю історію назад", – припускає Олевський.

Сьогодні в інформаційному просторі дуже багато повідомлень про спробу провести переговори з боку Росії, до прикладу – сьогоднішня стаття у The Wall Street Journal. Представник Китаю знову почав пропонувати "мирний план", який полягає у тому, щоб залишити Росії вже окуповані території.

"Ясна річ, що Україна і думати не збирається про те, щоб так вчинити, враховуючи рейд у Бєлгородську область. Але зверніть увагу, що заява про спроби провести переговори та ця риторика Путіна "а я що, я нічого, ми взагалі не це мали на увазі" – збігаються. Це невипадкова історія", – зауважив Олевський.

Орбан зрадив Путіна

Слід зважати на те, що напередодні сталося з Угорщиною. Про Віктора Орбана усі все розуміють – це друг Путіна. Він блокує санкції проти Росії, продовжує купувати у неї газ і таке інше. Але нещодавно угорський лідер їздив в Катар.

"Він сказав багато неприємних слів для України, що він не вірить у її перемогу, навіть за допомогою західної зброї та інше. Але це лише слова. Натомість справи там були такі – він підписав контракт на купівлю ЗПГ в Катарі.

Йдеться про приблизно половину того об'єму, яку зараз Угорщина отримує від Росії. Термін поставки – з 2026 року, тому що потрібно підготувати інфраструктуру. Іншу половину, якщо дійде до повної зупинки купівлі газу в Росії, вони десь знайдуть.

"Але це удар "під дих" Путіну. Говорити ти можеш все, що завгодно. Але насправді, дивлячись на усе, що відбувається, ти починаєш диверсифікувати ризики, не розраховуючи на те, що "Газпром" щось привезе по трубі. А це теж важливий момент", – підсумував Олевський.

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