Як Путін намагається убезпечити себе від заколотів: Клочок назвав 2 методи

Владімір Путін здійснив низку кроків, щоб зміцнити свою владу і убезпечити себе від протестів. Зміна політичної еліти у Росії відбудеться, але не найближчим часом.

Про це 24 Каналу сказав керівник аналітичного центру "Вежа" Валерій Клочок. Протягом півтора року, з початку повномасштабного вторгнення, Путіну вдалося не просто втримати владу, а налагодити економіку, напрацювати економічні зв'язки з країнами південно-східної Азії, країнам третього світу.

Дивіться також Збройні групи в Росії вже вступають в конфлікти: деякі республіки за крок від бунту

"Так званий "марш справедливості" Євгенія Пригожина дав диктатору можливість дещо переглянути свою внутрішню політику у частині збереження влади. Зокрема, переформатування Росгвардії у фактично другу армію означає, що він розуміє небезпеку і це стимулює його зміцнювати свою позицію", – прокоментував аналітик.

Наближена еліта підтримує режим

Сьогодні Владімір Путін здійснив чимало кроків, щоб убезпечити себе від будь-яких внутрішніх заколотів. Ймовірно, фінансові потоки могли перерозподілитися, але є прихильники Путіна, які схильні до збереження режиму.

"Звернімо увагу, що паралельний імпорт протягом останнього року зріс у Росії настільки потужно, що лише ракети вони можуть виробляти щомісяця до 100 штук. З урахуванням того, що у них немає офіційних контрактів на постачання запчастин, які потрібні для їх виготовлення", – зауважив Клочок.

Путін намагається втриматись при владі: дивіться відео

Чи впливає Захід на протестні настрої росіян

Ситуацію суспільно-політичного опору владі Путіна у Росії можна формувати, і Захід поступово це робить. Нині перед світом стоїть завдання заблокувати країні-терористці можливість торгувати у достатній кількості газом, нафтою та вугіллям.

"Візит Путіна до Туреччини, після якого його економічні відносини з Ердоганом стануть публічними, дасть інший імпульс для суспільного діалогу у світі. Зокрема у світі зрозуміють, що у НАТО є стороннє тіло – Туреччина, яка своєю політикою допомагає Росії вбивати українців", – мовив Валерій Клочок.

Новини Росії: останнє