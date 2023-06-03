Путін втратить все, – Піонтковський про дилему оборони Донбасу чи Бєлгородщини

У британській розвідці зауважують, що операції російських добровольців поставили Кремль перед вибором: посилювати оборону у прикордонних районах чи укріплювати свої позиції на окупованих територіях України. Володимир Путін сьогодні зіштовхнувся з гострою дилемою – Росія чи Україна.

Поки він обирає, він втратить і те, і інше. Про це 24 Каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський.

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Завдання неможливо вирішити

Найважливіший аспект стосується протиповітряної оборони. Безпілотники змінили усю концепцію повітряної війни. Річ у тім, що їх дуже важко виявляти – не лише через їхній розмір, а й меншу кількість металу та перевагу композитних матеріалів. Є проблема для усіх, особливо для Росії з її величезною територією.

Мені здається, останні закиди безпілотників, зокрема на Москву, були пробними акціями, там і не було достатньо вибухівки,

– сказав Піонтковський.

Для серйозного захисту Москву потрібно 60 "Панцирів", а їх – лічені одиниці. Цю проблему вирішити неможливо.

"Одна з найважливіших підготовчих операцій перед масштабним наступом – розтягнути російську лінію оборони і поставити завдання, котре неможливо вирішити: як захищати 1000 кілометровий кордон Росії з Україною і загалом усю територію країни від атак безпілотників. Я не знаю відповіді, нехай Путін на нього відповідає", – акцентував публіцист.

Може з'явитися новий гравець

У Росії вже сформувалося більше ніж 40 приватних військових компаній. Зрозуміло, що вони створюються не для війни з Україною – всі розуміють, що вона програна.

Ці ПВК створюються впливовими гравцями для участі у майбутній мафіозній війні між різними угрупуваннями за розподіл влади та величезної власності, що залишаться безхазяйним у випадку падіння путінського угрупування,

– зауважив публіцист.

Очевидно, що найближчим часом політичні питання не голосуваннями, а взаємодією силових ресурсів.

"На цьому тлі може з'явитися новий гравець – Російський добровольчий корпус. Він обов'язково з'явиться", – підсумував Андрій Піонтковський.

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