Путіну важко це реалізувати: чому очільнику Кремля не вдається привести до влади ветеранів "СВО"

Російський диктатор Владімір Путін вже довгий час планує привести до влади ветеранів "СВО", однак поки безуспішно. Причина є в самих російських військових.

Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що російська армія – це люди, які не знають за що воюють. Ветерани "СВО" є простими грабіжниками та вбивцями, які пішли воювати лише заради грошей.

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Чому Путіну не вдається реалізувати ідею

Для Путіна, за словами Яковенка, зараз дуже характерні його постійні розмови про те, що кадрова політика буде направлена на залучення до влади учасників війни.

Він говорить про це постійно. Завжди згадує про те, що "люди, які пройшли війну та обігріли свої руки кров'ю українців повинні скласти нову російську еліту",

– зазначив Яковенко.

Однак російському диктатору не вдається реалізувати його задум. Лише кілька політичних осіб Росії є учасниками окупаційного російського війська. Це все пов'язано з "низькою якістю людського матеріалу".

Яковенко наголосив, що різниця між українською та російською армією є не тільки в тому, що українці захищають свою землю, а росіяни є окупантами й воюють незрозуміло за що.

Українська армія – це найкращі люди України, а російська укомплектована з найгірших. Це люди, які йдуть воювати лише за гроші та є соціальним дном. Це безробітні люди, звільнені з місць ув'язнень вбивці, грабіжники та злочинці. З таких людей складно набрати управлінців,

– підкреслив російський опозиційний журналіст.

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