Який дурень приєднається до невдахи: Фейгін оцінив перспективи "антизахідної коаліції" Путіна

1 квітня Росія розпочала своє головування в Радбезі ООН. Напередодні Владімір Путін підписав указ про нову концепцію зовнішньої політики країни-агресора. В ній Захід зображується як антиросійська і міжнародна дестабілізуюча сила та мовиться про створення "антизахідної коаліції". Утім, організувати її Росії не вдасться.

У цьому переконаний російський правозахисник Марк Фейгін. В ефірі 24 Каналу він розповів, що про це свідчить.

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"Жодної коаліції в Росії не вийде, бо вона програє. Який дурень приєднається до невдахи", – риторично запитав Фейгін.

Хто може підтримати Росію

Країна-агресорка слабка і нікому не зможе допомогти у разі потреби. Бо коаліцію створюють сильні держави і притягують до себе слабкі, пояснив правозахисник. Зараз Росія сама шукає допомоги, але кількість країн-союзниць щоразу зменшується.

"Північна Корея, Іран, можливо ще декілька країн зможуть підтримати цю "коаліцію". Навіть Венесуела вже зникла з цього списку, бо з нею веде перемовини Вашингтон. Мадуро – мультимільйонер, який не дуже хоче отримати санкції", – розповів спікер.

До слова, Ніколас Мадуро – нелегітимний президент Венесуели. Він підтримав Путіна у війні проти України.

Марк Фейгін про перспективи "путінської коаліції": дивитись відео

Чи допоможе Китай

Правозахисник наголосив на розмовах, буцімто Сі Цзіньпіну під час візиту до Росії пропонували створити спільну "антиамериканську коаліцію". Утім, він м’яко відмовився від цього.

"Китай сам собі коаліція. Йому не потрібні союзники, тим паче у вигляді Москви. Васали – так. Китай не хоче нікому нічим допомагати. Він хоче захищати свої інтереси. Тому спроби Росії марні. Я думаю, вона посилила ці розмови у передчутті деяких рішень щодо створення трибуналу", – припустив причину Фейгін.

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