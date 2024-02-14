Хотіли "совок" – тримайте: Путін вирішив забирати у росіян майно за "фейки" про війну

Владімір Путін підписав закон, який дає можливість конфіскації майна за поширення "фейкової" інформації про збройні сили країни-агресора. Російські депутати цинічно запевняють, що закон немає нічого спільного із радянською практикою.

Конфіскації підлягатиме майно, яке було отримане "злочинним шляхом" або використовується для фінансування незаконних дій. Про це розповідають пропагандистські ЗМІ, повідомляє 24 Канал.

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За що можуть конфіскувати майно

Раніше голова Держдуми Росії В’ячеслав Володін повідомляв, що депутати пропонують конфіскувати власність осіб, які були засуджені за вісьмома статтями Кримінального кодексу Росії:

розповсюдження завідомо неправдивої інформації про використання ЗС Росії;

публічні заклики до скоєння екстремістської діяльності;

публічні заклики до здійснення дій, проти порушення цілісності Росії;

публічні дії, націлені на дискредитацію використання ВС Росії;

публічні заклики до скоєння діяльності, націленої проти безпеки держави;

заклики до введення санкцій проти Росії та її громадян;

сприяння у виконанні рішень міжнародних організацій у як Росії не бере участі, або іноземних органів;

реабілітація нацизму;

Фактично, цим законом конфісковувати майно хочуть в тих, хто насправді розповідатиме правду про війну і злочини Росії.

Зауважимо, що рупор Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що закон про конфіскацію майна за фейки про Збройні Сили Росії однозначно не має нічого спільного з конфіскацією в радянських законах.

Саме тому тепер російська влада зможе конфісковувати "гроші, цінності та інше майно", якщо вони використовувалися або призначалися для "діяльності, спрямованої проти безпеки Росії".

Закон про "фейки": що відомо