Усі втомилися від Путіна: в оточенні диктатора планують його заміну
Оточення Владіміра Путіна втомилося від нього. Втомилася від бункерного діда і Росія.
Про це 24 Каналу заявив колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, зауваживши, що при владі російський диктатор уже 24 роки.
Дивіться також У Росії наростають суперечності між різними сторонами: політолог навів приклади
"Є якісь плани, щоби цю людину відсторонити від влади, замінити, адже він просто старішає. Старечий маразм до Путіна підбирається", – наголосив Жирнов.
Подейкують, що за владу в Кремлі борються дві групи – секретаря радбезу країни-агресорки Ніколая Патрушева та гендиректора корпорації "Ростеху" Сєргєя Чемезова. Ексспівробітник КДБ зауважив, що невідомо, наскільки ефективні ці групи. Адже, мовляв, Патрушев ще більший маразматик, ніж Путін. А Чемезов – теж дивна людина.
Ми не можемо сказати, хто з них замінить Путіна та чи замінить взагалі,
– сказав колишній співробітник Служби зовнішньої розвідки Росії.
Однак "заколот", який влаштував глава ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин, показав, що російського диктатора ніхто не хоче захищати. Тоді стало очевидно, що у президента Росії немає жодної влади.
Хто керує в Кремлі: дивіться відео
Утім проблема в тому, що жодне з угруповань насправді боротися за цю владу не збирається. Мовляв, якби одне з них захотіло скинути бункерного діда, то не було б жодних проблем.
Довкола Владіміра Путіна також немає нікого, хто реально хотів би "підібрати" цю владу. На це не наважився навіть Євгеній Пригожин. Люди з оточення російського диктатора, які казали главі ПВК "Вагнера" про те, що вони буцімто його "підтримують", кинули його.
До того ж з оточення президента Росії за 24 роки при владі зникли усі нормальні та ініціативні люди, які могли мислити, ухвалювати та реалізовувати рішення.
Влада за сімома замками
Як влаштований Кремль – нічого невідомо. Коли була радянська влада, тоді, вважає Жирнов, і то було більше відомо, аніж нині.
"У Путіна абсолютно непрозора структура управління. Абсолютно незрозуміло, хто ухвалює рішення", – зауважив ексспівробітник КДБ.
Бункерний дід може у цьому брати участь, адже він формально глава держави. Також є певні формальні інституції. Утім, як насправді працює зсередини ця система та як реалізовуються рішення – сказати не можна.
"Ця система надзвичайно неефективна. Вона це довела 24-ма роками правління Путіна", – наголосив Сергій Жирнов.
Останні маразматичні заяви Путіна
- Путін зганьбився заявами на Східному економічному форумі. Бункерний дід заявив, що у нього в голові "все плутається", коли він потрапляє на Далекий Схід. Російський диктатор побідкався, як завжди, на Захід. Мовляв, він нібито руйнує систему фінансових відносин. Також Путін заявив, що активи Росії за кордоном заморожують, а це, мовляв, "переходить усі межі".
- Бункерний дід заявив, що Росія буцімто розробляє зброю "на нових фізичних засадах". За його словами, це "забезпечуватиме безпеку будь-якої країни в найближчій історичній перспективі". Водночас у мережі заяву Владіміра Путіна ніхто не оцінив.
- В Інституті вивчення війни зауважили, що президент Росії посилив шаблонні інформаційні операції. У них контрнаступ ЗСУ характеризується буцімто як "невдалий".