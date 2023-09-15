Усі втомилися від Путіна: в оточенні диктатора планують його заміну

Оточення Владіміра Путіна втомилося від нього. Втомилася від бункерного діда і Росія.

Про це 24 Каналу заявив колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, зауваживши, що при владі російський диктатор уже 24 роки.

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"Є якісь плани, щоби цю людину відсторонити від влади, замінити, адже він просто старішає. Старечий маразм до Путіна підбирається", – наголосив Жирнов.

Подейкують, що за владу в Кремлі борються дві групи – секретаря радбезу країни-агресорки Ніколая Патрушева та гендиректора корпорації "Ростеху" Сєргєя Чемезова. Ексспівробітник КДБ зауважив, що невідомо, наскільки ефективні ці групи. Адже, мовляв, Патрушев ще більший маразматик, ніж Путін. А Чемезов – теж дивна людина.

Ми не можемо сказати, хто з них замінить Путіна та чи замінить взагалі,

– сказав колишній співробітник Служби зовнішньої розвідки Росії.

Однак "заколот", який влаштував глава ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин, показав, що російського диктатора ніхто не хоче захищати. Тоді стало очевидно, що у президента Росії немає жодної влади.

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Утім проблема в тому, що жодне з угруповань насправді боротися за цю владу не збирається. Мовляв, якби одне з них захотіло скинути бункерного діда, то не було б жодних проблем.

Довкола Владіміра Путіна також немає нікого, хто реально хотів би "підібрати" цю владу. На це не наважився навіть Євгеній Пригожин. Люди з оточення російського диктатора, які казали главі ПВК "Вагнера" про те, що вони буцімто його "підтримують", кинули його.

До того ж з оточення президента Росії за 24 роки при владі зникли усі нормальні та ініціативні люди, які могли мислити, ухвалювати та реалізовувати рішення.

Влада за сімома замками

Як влаштований Кремль – нічого невідомо. Коли була радянська влада, тоді, вважає Жирнов, і то було більше відомо, аніж нині.

"У Путіна абсолютно непрозора структура управління. Абсолютно незрозуміло, хто ухвалює рішення", – зауважив ексспівробітник КДБ.

Бункерний дід може у цьому брати участь, адже він формально глава держави. Також є певні формальні інституції. Утім, як насправді працює зсередини ця система та як реалізовуються рішення – сказати не можна.

"Ця система надзвичайно неефективна. Вона це довела 24-ма роками правління Путіна", – наголосив Сергій Жирнов.

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