Трамп взагалі нічого не запідозрив: спецслужби Росії філігранно вдарили по його слабкому місцю

Спеціальний посланець Стів Віткофф після другого візиту до Росії заявив, що Владімір Путін замовив портрет Дональда Трампа у провідного російського художника і попросив Віткоффа передати подарунок президенту США. Очевидно, що він не буде висіти в приміщеннях Трампа, але тут захований психологічний трюк від Кремля.

Про це 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, зауваживши, що російські спецслужби детально вивчають психологію світових лідерів, з якими працює Кремль. Ба більше, в історії з портретом Путін натиснув на Віткоффа завдяки ще одній речі.

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Портрет – якісна робота російських спецслужб

Генерал армії наголосив, що прийняття портрета від Путіна – це стратегічна помилка США. Трамп приймає жест доброї волі від країни, яка здійснює терор.

Малоймовірно, що росіяни заховали в портреті якийсь мікрофон для прослуховування. Навіть якщо так, американці мають надпотужні можливості для проведення перевірки. В США існує якісна система захисту президента.

Найімовірніше, цей портрет не буде висіти ні в Білому домі, ні в інших приміщеннях, де буде перебувати Трамп.

Однак важливе тут інше – спецслужби Росії, а вони мають досвід, чітко, глибинно, фактично до міліметра вивчають психологію світових лідерів, які навіть не усвідомлюють, що на них діють ефективні моделі переконання та управління,

– наголосив він.

Одним із таких актів є якраз подарунок у вигляді портрета Трампу. Кремль підніс цей подарунок від першої особи, тобто Путіна, та наголосив, що написав портрет "особливий" російський художник.

Цікаво! Психологиня Олена Шершньова розповіла, що Трамп за типом особистості є нарцис. Такі люди є дуже вразливі, їм не вистачає співчуття, внутрішньої емпатії та прагнення домовитись на дружній ноті.

Не портретом єдиним

В цій історії є не менш важлива та цікава деталь – Путін розказав Віткоффу, що він ходив молитись до священника за "свого друга", тобто Трампа, коли в нього стріляли.

Це удар в слабке місце, ці слова заграли на чутливих струнах Трампа. Президент США ще до виборів вважав, що Україна чітко підтримує представника від демократів Камалу Гарріс, а тут виявляється, що за нього переживав Путін та ще й молився,

– сказав Маломуж.

Він додав, що таких факторів впливу від Росії на США є сотні, Кремль намагається задобрити не лише президента США, а й його оточення.