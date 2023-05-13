"Путін поставив Грузію на розтяжку": як відреагував ЄС на скасування Росією візового режиму

Владімір Путін в односторонньому порядку скасував візовий режим для громадян Грузії, а також, без відома грузинської сторони, дозволив російським авіакомпаніям літати в Грузію. ЄС вкрай негативно відреагував на події і поставив Грузію перед вибором.

Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал. Він наголосив на позиції двох політичних сил в Грузії і планах Росії.

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Реакція Грузії

За словами Олега Жданова, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі негативно відреагувала на рішення російського диктатора. Вона апелювала тим, що це не відповідає нормам міжнародного права, оскільки має бути двостороння угода. А от дехто з міністрів радісно вітав скасування візового режиму, наголошуючи, що російські рейси – начебто благо для Грузії.

"Путін, на мій погляд, вчинив дуже хитро: Грузія потрапила в той капкан, який сама собі розставила. Він поставив Грузію "на розтяжку" таким однобоким рішенням", – сказав військовий експерт.

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Відповідь ЄС

Натомість в ЄС відреагували жорстко, відзначив спікер. Там наголосили, що Грузія претендує на статус кандидата на вступ до ЄС і має приєднатися до санкцій проти Росії, під якими знаходяться і її авіакомпанії.

Якщо в Грузії є суверенність, вона має зараз прийняти рішення: або йти під Росію і в найближчому майбутньому влитися в союзну державу, яку відновлює Путін. Тоді дорога до ЄС їй остаточно буде закрита. Або Грузія залишається прихильницею, тоді вітається її вливання в тоталітарну державу і привіт СРСР версія 2.0,

– наголосив він.

Тенденція пришвидшуватиметься

Тенденція злиття держав і повернення союзу зараз пришвидшуватиметься, вважає Жданов. Оскільки в Алєксандра Лукашенка проблеми зі здоров'ям, а Путін боятиметься втратити Білорусь як такого союзника.

"Така тенденція наростає: і Білорусь, і Грузія зараз поставлені на перехід під російське політичне управління. Подивимося, який шлях обере Грузія. Я не думаю, що найближчим часом Росія зможе похизуватися економічними чи науковими досягненнями. Там буде йти тільки спад", – резюмував військовий експерт.

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