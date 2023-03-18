Хто тепер буде спілкуватися з міжнародним кримінальним злочинцем? – Жданов про ордер для Путіна

17 березня Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна та уповноваженої у справах дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють в незаконній депортації українських дітей на територію Росії – це може вважатися воєнним злочином.

Процитував у своєму стрімі заяву слідчої комісії ООН військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Він пояснив, що юрисдикція Міжнародного кримінального суду розповсюджується на територію усіх країн, які підписали Римський статут. Україна визнала юрисдикцію цього договору.

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Основа для ордерів на арешт

Україна визнала юрисдикцію Римського статуту на своїй території декілька років тому. Саме це дало основу Міжнародному кримінальному суду відкрити справу за фактом незаконної депортації дітей та неповнолітніх громадян на територію Росії, прокоментував Жданов.

"Важливо, що суд відкрив кримінальне провадження на основі висновків слідчої комісії ООН і видав ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової", – підкреслив спікер.

Олег Жданов про ордер для Путіна: дивитись відео

Ордер не має імунітету

Про це сказано в повноваженнях суду, відзначив в стрімі військовий експерт. Таким чином подібний ордер може бути виписаний в тому числі й очільнику держави.

Цікаво, хто тепер буде ручкатися з міжнародними кримінальним злочинцем на прізвище Путін,

– поставив риторичне запитання Олег Жданов.

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