Такої активності не було давно: що означають поїздки Путіна та його одіозні заяви
Після заколоту Євгєнія Пригожина російський диктатор Владімір Путін раптово виліз зі свого бункера і "пішов у народ". Такої активності в нього давно не було. На це є одна причина.
Про неї 24 Каналу розповів політтехног Борис Тизенгаузен. Він пояснив одіозні дії Путіна.
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Заглушити інформаційний простір
Путін з'явився на форумі "Сильні ідеї для нового часу". Під час свого виступу щодо вирішення екологічних проблем, він вирішив пригадати дитячий мультфільм про жабу, яка поїдає сміття. Мовляв, "справа хороша і жаба молодець, вона на нашому боці". Ці слова викликали сміх присутніх у залі і свідчать лише про одне – російський диктатор хоче у будь-який спосіб заглушити медійний простір.
У нього такої активності не було давно. Раніше він сидів, збирав радбез, силовиків. Значить поставлена задача таким інформаційним валом, різними подіями заглушити те, що відбулося,
– пояснив політтехнолог.
Борис Тизенгаузен про незрозумілі дії Путіна: дивитись відео
Він наголосив, що для російської пропаганди важливо залишити лише якісь нагородження, думки фальшивих експертів про те, що Путін – "молодець".
"Це зрозумілий хід. Якщо видалити неможливо – треба це заглушити", – додав Тизенгаузен.
Ганьба Путіна і втрата рейтингів: основні новини
- Російський диктатор вчергове зганьбився малюнком. Йому запропонували розв'язати приклад на мультимедійній дошці, натомість він намалював якусь карикатуру. Ймовірно, хотів зобразити автопортрет. Користувачі мережі "рознесли" недолуге творіння російського диктатора.
- За декілька днів після заколоту Пригожина Путін з'явився у Дагестані. Це не найпроблемніший регіон в Росії, а отже свідчить про те, що бункерному очільнику вкрай треба вибілити свої рейтинги в очах народу.
- Видання The Economist у своєму новому матеріалі "рознесло" російського диктатора. Журналісти присвятили матеріал невдачам Путіна та наслідкам заколоту Євгенія Пригожина.