Такої активності не було давно: що означають поїздки Путіна та його одіозні заяви

Після заколоту Євгєнія Пригожина російський диктатор Владімір Путін раптово виліз зі свого бункера і "пішов у народ". Такої активності в нього давно не було. На це є одна причина.

Про неї 24 Каналу розповів політтехног Борис Тизенгаузен. Він пояснив одіозні дії Путіна.

Дивіться також У Росії триває протистояння, – політолог припустив, хто може стати наступником Путіна

Заглушити інформаційний простір

Путін з'явився на форумі "Сильні ідеї для нового часу". Під час свого виступу щодо вирішення екологічних проблем, він вирішив пригадати дитячий мультфільм про жабу, яка поїдає сміття. Мовляв, "справа хороша і жаба молодець, вона на нашому боці". Ці слова викликали сміх присутніх у залі і свідчать лише про одне – російський диктатор хоче у будь-який спосіб заглушити медійний простір.

У нього такої активності не було давно. Раніше він сидів, збирав радбез, силовиків. Значить поставлена задача таким інформаційним валом, різними подіями заглушити те, що відбулося,

– пояснив політтехнолог.

Борис Тизенгаузен про незрозумілі дії Путіна: дивитись відео

Він наголосив, що для російської пропаганди важливо залишити лише якісь нагородження, думки фальшивих експертів про те, що Путін – "молодець".

"Це зрозумілий хід. Якщо видалити неможливо – треба це заглушити", – додав Тизенгаузен.

Ганьба Путіна і втрата рейтингів: основні новини