Включає емоції: кому була адресована промова Путіна на параді 9 травня
Російський диктатор Владімір Путін все ж наважився провести парад 9 травня і навіть з'явився з промовою на Червоній площі. Він звертався безпосередньо до тієї аудиторії, яка досі вірить у його брехню, не має критичного мислення і не здатна розібратися в історичних фактах.
Про це в ефірі 24 Каналу заявив російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він додав, що Путін прекрасно "вішає їм локшину на вуха", збуджує ворожнечу до українського народу і впроваджує принципи нацизму.
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"Ми побачили промову тонкого, глумливого, цинічного нациста. Це настільки нахабна брехня, яка розбивається для аудиторії, що може мислити. Яка не може мислити – сприймає це як істину в останній інстанції", – відзначив він.
Не варто недооцінювати
Безпосередньо промова Путіна торкнулася й президентів 7 країн, які приїхали 9 травня до Росії. Гудков відзначив, що не варто недооцінювати виступ російського диктатора.
Ми недооцінюємо небезпеку таких дій Путіна. Я відверто не розумію, що там робив Токаєв. Путін – не людина. Це квінтесенція зла, розпалювання ворожнечі. Він готовий піти на знищення людства заради того, щоб самому вічно царствувати. Абсолютно хвора людина з точки зору ментальності,
– емоційно відреагував спікер.
Геннадій Гудков про промову Путіна: дивитись відео
Без чітких програм
Геннадій Гудков відзначив цікавий факт: Путін маніпулює порожніми фразами. В нього немає і раніше не було чітких публічних заяв, обіцянок та програм.
"Він не міг сформулювати цілі навіть в ході своєї першої передвиборчої кампанії. Для всіх це стало загадкою, яка ж програма. Народ реагував емоційно, а не діяв раціонально. Значна частина росіян не здатна діяти раціонально. Путіну не треба нічого пояснювати, йому треба давати емоцію. Це він і робить", – сказав експерт.
Разом з цим він відмітив внутрішню ціль Путіна, якій він успішно слідує, і одну фатальну помилку.
"Вперше він здійснив фатальну помилку і напав на Україну. Вона його поховає. Але в нього ніколи не було цілей. Тільки одна – повна влада і грабунок країни", – резюмував Гудков.
Парад 9 травня у Москві: основні епізоди
- У своїй промові з трибуни Путін заявив, що це проти Росії розв'язали війну, вчергове погрожував Заходу "розгромом" і звернувся до залишку учасників так званої "СВО".
- На парад в Москву приїхали лідери та представники 7 країн: Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану та Білорусі. Це демонструє геополітичну ізольованість Росії.
- Під час ходи Путіна та його посіпак трапився неочікуваний "хлопок". Це гупнув барабан військового оркестру, але учасники достатньо перелякалися про що свідчать кадри на відео.