Це частина Росії та люди хочуть до нас, – Путін цинічно висловився про окуповані території

Володимир Путін 16 січня виступив на форумі "Малая Родіна – Сила Росії" та зробив низку цинічних заяв стосовно України.. Російський диктатор нахабно запевнив, що люди, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, буцімто хочуть бути частиною країни-агресорки.

Водночас Путін заявив, що Росія начебто була готова до переговорів. Але приїхав Борис Джонсон й переконав Україну не йти на цей крок.

Дивіться також Відпочивати спокійно не будуть: Зеленський пояснив долю Путіна та його родини

Путін обурив новою заявою

За словами російського диктатора, українські "націоналістичні елементи" нібито виявилися "більш агресивними". Водночас він цинічно зазначив, що українці, які перебувають на тимчасово окупованих територіях буцімто завжди прагнули приєднання до країни-агресорки.

Люди хочуть бути з Росією, вони вже сьогодні частина Росії, і ми зробимо все, щоб виконати поставлені завдання, – заявив очільник Кремля.

Як зазначив Путін, у Заходу не вийде нав'язати Росії "свою демократію".

Кремлівський диктатор знову вирішив повчати історії

Володимир Путін вирішив вкотре здивувати своїми сумнівними знаннями в історії. Російський очільник наголосив, що Україна нібито отримала свою незалежність за допомогою декларації, у якій зазначалося, що вона є нейтральною державою.

Подібні абсурдні заяви є лише черговим доказом російської пропаганди. Водночас диктатор розповів, що боротьба Росії з Україною розпочалася набагато раніше, згадавши російсько-грузинську війну у 2008 році.

Війна Росії з Україною почалася ще у 2008 році, коли для України та Грузії відкрили двері в НАТО,

– заявив Путін.

Ситуація на тимчасово окупованих територіях: коротко