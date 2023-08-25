Хто б міг подумати: Соловйов знайшов неочікуваного "винуватця" у смерті Пригожина

Головні пропагандисти Кремля Ольга Скабєєва, Владімір Соловйов та Маргаріта Симоньян помітно занервували через смерть Євгенія Пригожина. Навіть в ефірі ток-шоу "60 минут" усіляко намагалися не чіпати цю ситуацію.

Натомість ключовою темою для обговорення став саміт БРІКС. Напевно авіатроща за участі Пригожина не така вже й важлива для пропагандистів, позаяк не приділили цьому навіть 20 секунд, передає 24 Канал.

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Соловйов відбілює репутацію Путіну

Згодом на ситуацію відреагував Владімір Соловйов під час свого ранкового ефіру. Кажуть, що буцім він "друг" ватажка вагнерівців. Пригожин часто возив його на фронт, де воювали бойовики "Вагнера". Ба більше, Соловйов рекламував ПВК, аби охочі записувалися на службу, тобто – підписували вирок на смерть.

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк припускає, що російські пропагандисти мовчать про смерть Пригожина, бо бачать, що відбуваються вкрай негативні процеси, панічно до цього ставляться та розуміють, що кожен з них вже так само має "ордер на смерть".

Було б підозріло, якби Соловйов не відреагував на загибель "друга" Євгенія Пригожина.

Жодної загрози "Вагнер" Путіну не представляв. Путін дав слово, він їх пробачив. Путін ніколи не порушував сказане слово,

– сказав пропагандист.

Далі він мовив, що наче Путін – "людина репутації" та йому байдуже на "красиві дати". Соловйов спробував знівелювати слова західних ЗМІ, які говорять, що, ймовірно, Владімір Путін замішаний у смерті Пригожина.

23 серпня 2023 року, рівно через два місяці після заколоту ПВК "Вагнер", бізнес-літак Embraer, пов'язаний з ПВК "Вагнер", розбився під Твер'ю, між Москвою і Санкт-Петербургом.

Соловйов епічно відреагував на смерть Пригожина: дивіться відео

Знову звинуватили Захід

Натомість кремлівський пропагандист сказав, що "Вагнер" представляв колосальну загрозу Емануелю Макрону та Франції. Буцім, що "вагнерівці в Африці визначають силових компонентів, на які спираються африканські держави, що борються з неоколоніалізмом".

Безумовно тут зацікавлені країни НАТО, щоб підірвати силові можливості Росії в Африці. Не тільки Центральна Африка, але й і Північна. Це треба розуміти,

– додав кремлівський пропагандист.

Соловйов так вдумливо читав підготовлену промову з монітора, що забув, яка країна насправді несе загрозу.

Смерть Пригожина: коротко

23 серпня стало відомо про падіння літака, який належав Євгєнію Пригожину. Внаслідок катастрофи загинуло 10 осіб, серед яких був і сам Пригожин, і його "права рука" Дмітрій Уткін.

Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на знищення Пригожина. Він зауважив, що і так зрозуміло, хто до цього причетний, натякаючи на Путіна.

Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що збити літак з Пригожиним міг наказати особисто Путін. Експерти стверджують, що це "є публічною спробою відновити своє домінування та помститися за приниження", яке відчував російський диктатор після заколоту Пригожина 23 червня 2023 року

Президент США Джо Байден заявив, що не здивований тим, що сталося. Він наголосив, що ще не ознайомився із подіями, які сталися у Росії, проте згодом у Білому домі повідомили, що проінформували Байдена й уважно стежать за ситуацією.