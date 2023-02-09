Такого не було десятки років: як у Брюсселі журналісти чекають Зеленського

Володимир Зеленський 9 лютого прибув у Брюссель. Біля будівлі, де відбудеться саміт ЄС, вишикувалися сотні журналістів.

У Брюсселі український лідер зустрінеться з усіма 27 лідерами ЄС. Окрім того, Зеленський виступить у Європарламенті.

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Перед будівлею, куди прибуває президент України, вишикувалася черга журналістів. Вони зауважують, що такого аншлагу не можуть пригадати навіть журналісти, які вже років 20 працюють у Брюсселі.

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Окрім того, у мережі показали, як у Європарламенті пролунав український гімн. Щоправда, наразі це був лише тестовий режим. Перевіряли якість звуку перед зустріччю Зеленського.

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До Брюсселя Зеленський прилетів з Франції

Повідомляли, що до Брюсселю український лідер прибуде разом зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Вони разом вилетіли з авіабази на території Франції.

До Парижа Зеленський прибув ще увечері 8 лютого. Туди український лідер прилетів з Великої Британії, де перебував з офіційним візитом.

До слова, цей візит Зеленського у Європу – перший від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У грудні 2022 року український лідер зустрівся у США з Джо Байденом.