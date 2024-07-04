Зброя, Трамп і припинення вогню: головні заяви Зеленського в інтерв'ю Bloomberg

Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському телеканалу Bloomberg. Під час розмови президент торкнувся теми війни, ситуації на фронті та можливість присутності Путіна на Саміті миру.

Окрім того, український лідер в інтерв'ю також проговорив тему вступу України в НАТО, надання нашій державі далекобійної зброї та удари по НПЗ Росії. Головне з розмови Зеленського та журналістів Bloomberg – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що сказав президент в інтерв'ю Bloomberg