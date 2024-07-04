Зброя, Трамп і припинення вогню: головні заяви Зеленського в інтерв'ю Bloomberg
Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському телеканалу Bloomberg. Під час розмови президент торкнувся теми війни, ситуації на фронті та можливість присутності Путіна на Саміті миру.
Окрім того, український лідер в інтерв'ю також проговорив тему вступу України в НАТО, надання нашій державі далекобійної зброї та удари по НПЗ Росії. Головне з розмови Зеленського та журналістів Bloomberg – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Що сказав президент в інтерв'ю Bloomberg
Володимир Зеленський розповів, що Росія запускала багато дезінформації про те, що рішення ухвалює не він, а тіньові люди, що він не контролює партію, не має впливу на деяких міністрів. Я не хочу мати вплив. Є закон. Я президент згідно з українським законодавством. Єрмак – потужний менеджер, один з дуже потужних менеджерів у моїй команді. Я його поважаю за результат. Він робить те, що говорю йому я, Президент уточнив, що Андрій Єрмак виконує його завдання. Зеленський пояснив, що, коли хочуть послабити якусь людину, то "б'ють" по її "команді". За словами президента, це роблять ті, хто незадоволений ним. "А мною незадоволені не тільки росіяни. Росіяни передусім хотіли тими чи іншими спробами знищити мене, тому що для них це план окупації. Один із планів. Так само вони це лобіювали в інших країнах світу. На жаль, не тільки росіяни хочуть слабкого президента України", – заявив Зеленський. Зеленський наголосив, що якщо не буде зміни в політиці партнерів стосовно ATACMS для ударів по території Росії, то немає сенсу використовувати ці ракети. У них є бази, на яких стоять літаки, аеродроми військові, з яких вони піднімаються і стріляють по нас керованими авіабомбами, тисячами. І якщо ми не змусимо Росію прибрати свої цілі глибше у свою територію, а з цієї відстані вони вже не зможуть запускати ці бомби, то вони зможуть бити тільки ракетами, а ракети – це також зло, але їх набагато менше ніж цих бомб, Тобто, за словами президента, якщо росіян не змусять відтягнути свою військову техніку далі, то вони просто будуть знущатись і зруйнують все живе, що в нас є, А це можна тільки лише, якщо США нададуть відповідні дозволи Україні вражати військові літаки росіян далекобійною зброєю. Зеленський наголосив, що складно говорити про людей. Адже солдати завжди кажуть, що їх недостатньо. А цивільні завжди кажуть, що у нас уже забагато людей в армії, і необхідно платити зарплатню, складно платити податки й навіть зібрати гроші на армію. Але станом на сьогодні ситуація значно краща, ніж була в попередні три місяці. Саме тому я і сказав, що от головна потреба – це обладнання, це військові пакети, Президент наголосив, що не отримував від союзників пропозицію долучитися до Альянсу за прикладом "німецької моделі" (тобто країна входить в НАТО навіть, якщо вона не деокупувала всю територію). Чесно кажучи, в України немає такої можливості (вступити в НАТО за "німецькою моделлю" – 24 Канал) І тому модель таку мені ніхто не пропонував. Крім того, я є президентом і гарантом Конституції і якщо ми говоримо про якісь зміни щодо наших територій це зміни Конституції і це злочин, Тому український лідер підкреслив, якщо нашій державі пропонують "німецьку модель" або "корейську", то такі партнери просто не розуміють думку суспільства України. Зеленський зазначив, що в України немає стовідсоткових доказів того, що зброя Китаю потрапляє до Росії. І сам лідер Китаю запевняв Зеленського, що він не буде цього робити. Деякі деталі, вони там є Я думаю, дрони якісь або деталі до дронів подвійного використання – напевно, але вони не тільки китайські. Скажу вам відверто, вони йдуть, на жаль, із деяких європейських країн і з цим можна боротися, Він наголосив, що якби захотів би лідер Китай, щоб цього не відбувалось, то цього не відбувалося б. За словами Зеленського, Сі Цзіньпін йому сказав, що він не буде поставляти зброю. Але якщо це раптом станеться, тоді США і європейці мають накласти санкції на Китай. Зеленський наголосив, що в української влади було багато різних діалогів, тому його позиція дуже відкрита. Нас б'ють по електриці, і ніхто не зміг поставити Путіна на місце, щоб він не перетворював цю війну, або "СВО", як він сказав, на геноцид українського народу. Залишати людей без води, електрики, це і є геноцидна політика, Як зазначив Зеленський, словами ніхто не зупинив Путіна. Тоді Україна почала бити по його енергетиці, щоб він зрозумів що він робить. "Не факт, що він зрозуміє, але ми почали робити. І тоді всі почали з нами говорити, що ми повинні припинити відповідні кроки, бо це ескалація. Куди більша ескалація ніж війна?" – додав він. За його словами, Україна вийшла сьогодні на дуже чітку ситуацію. Наша позиція проста: світу боляче, що ми б'ємо по енергетиці Росії – зробіть так щоб Росія не била по нашій енергетиці, Я думаю Америка, Китай. Я думаю удвох. Я знаю, що у них є між собою дуже великі питання. Я це розумію. Але мені здається, якщо ми хочемо, щоб ця війна закінчилася справедливо для України, для всього світу, їм прийдеться знаходити десь якісь позиції, щоб зупинити Путіна разом. Кожен по-своєму, але разом, За його словами, в іншому випадку – буде запропоноване закінчення війни, яке не буде справедливим для України. Адже Росія буде гратися. "Путін буде бачити, що більшість світу не на боці України й світ розділений. Він працює над цим і його команда постійно над цим працює. І тому, мені здається, найпотужніше – це обопільний тиск США та Китаю", – підсумував Зеленський. Володимир Зеленський заявив, що диктатора Росії Володимира Путіна можуть запросити на наступний Саміт миру щодо України. Однак, на думку Зеленського, Путін навряд приїде на захід, оскільки він "надто наляканий", щоб сісти за стіл переговорів. У зв'язку з цим "найближчим часом" мирний діалог із Росією не розпочнеться, а для того, щоб конфлікт "закінчився справедливо для України та всього світу", потрібні спільні дії США та Китаю, зазначив Зеленський. Президент наголосив, якщо люди в США будуть стояти міцно на своїх принципах, підтримуючи Україну, наші цінності, й не давати можливість порушувати всі правила, закони, свободи, прав людей та демократії, не дадуть цю можливість Путіну, то і будь-який майбутній президент США не зможе докорінно змінити ставлення до України. Отже, не зможе зменшити допомогу. Ми говоримо, що стосується майбутнього, наступного року тощо... Ми всі можемо продемонструвати, що ми сильні. Ми всі можемо примусити Росію закінчити війну в цьому році. Ми всі спроможні на це, коли ми всі разом, Президент зазначив, що затримка бюджету може бути тільки, якщо зміниться політика США. Додав, вона може змінитися, якщо зміниться президент або з інших причин. Водночас Зеленський переконаний, що політика Сполучених Штатів все одно буде базуватися на тому, як суспільство сприймає Україну, як сприймає Путіна, – чи можна так, як він зробив, чи ні. Тобто у нас стоять бригади без зброї. У нас стоїть резерв, у нас стоїть 14 бригад неукомплектованих… У яких немає відповідної зброї, про яку вже голосували, про яку говорили, Український лідер додав, що пакети допомоги повинні приходити, але вони ідуть, на жаль, повільно. Зеленський подякував Конгресу за підтримку, але все повинно прийти. За словами Зеленського, Україна наразі не може говорити про контрнаступ – треба захистити те, що в нас є. Президент пояснив, що Україна хоче відповідні наступальні дії тоді, коли буде готова, а готова буде тоді, коли надходить зброя. Проте її сьогодні немає. Український президент розповів, що на саміті Північноатлантичного альянсу він просуватиме передачу Україні додаткових систем протиповітряної оборони Patriot, а також підписання нових угод щодо гарантій безпеки. За його словами, наша держава також хоче отримати запрошення вступити до НАТО. Втім, як пояснив Володимир Зеленський, наразі зрозуміло, що цього поки не станеться. Ми хотіли б побачити щось схоже на запрошення. Це було б знаком того, що ніхто не боїться Путіна і всі впевнені в лідерстві Сполучених Штатів, Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час своєї першої поїздки до Києва під час війни закликав Зеленського розглянути питання про припинення вогню. Президент України очікувано відкинув цю думку. За словами глави держави, ті, хто виступає за такий сценарій, не змогли сформулювати, як саме працюватиме це "припинення вогню". Ні в кого немає відповіді. Я не звинувачую, я просто пояснюю, Президент заявив, що КНР може зіграти в завершенні війні "величезну роль", оскільки від його ринку експорту залежить Росія. Президент України заперечив думку про те, що Україна програє та спростував термін "глухий кут" для опису ситуації на фронті. За словами Зеленського, українські військові мають кращі позиції щодо живої сили, ніж місяці тому, і новий контрнаступ – це питання озброєння бригад. Це не глухий кут, це проблемна ситуація. Глухий кут означає, що виходу немає. Але проблему можна вирішити, якщо є бажання та інструменти. У нас є бажання, а інструменти – вони ще не прийшли, Президент наголосив, що попри високу підтримку з боку партнерів, зокрема США, необхідне для ЗСУ обладнання надто довго надходить на фронт. Це найбільша трагедія цієї війни, що між рішенням і реальним фактом ми справді довго, довго, довго чекаємо, Якщо Трамп знає, як закінчити цю війну, він має сказати нам сьогодні. Якщо є ризики для української незалежності, якщо ми втратимо державність – ми хочемо бути до цього готові, ми хочемо знати, Він також додав, що готовий особисто зустрітися з Трампом, щоб почути пропозиції його команди. Президент України пояснив, що наша країна хоче розуміти, до чого готуватися восени, після виборів у США.
Зеленський заперечив великий вплив Єрмака у владі
– заявив Зеленський.
Зеленський сказав про використання ATACMS по Росії
– сказав Зеленський.
Що сказав президент про ситуацію з особовим складом в ЗСУ
– сказав президент.
Зеленський висловився про можливий вступ в НАТО за "німецькою моделлю"
– сказав президент.
Чи є в Україні докази, що Росія отримує зброю від Китаю
– сказав президент.
Президент висловився про удари по енергетиці Росії
– сказав президент.
– констатував Зеленський.
Зеленський назвав посередників у війні між Україну і Росією
– пояснив український лідер.
Чи можливе запрошення Путіна на наступний Саміт миру
Зеленський сказав, що партнери можуть примусити Росію закінчити війну у 2024 році
– підкреслив Зеленський.
Що сказав український лідер про можливу затримку допомоги від США
Президент сказав, що Україна має 14 неукомплектованих бригад
– заявив Володимир Зеленський.
Що Зеленський хотів би почути на саміті НАТО у Вашингтоні
– наголосив він.
Що сказав Зеленський про пропозицію Орбана "припинити вогонь"
– сказав Зеленський.
Зеленський сказав про важливість фактору Китаю у війні
Президент сказав, від чого залежить новий наступ ЗСУ на фронті
– пояснив глава держави.
– сказав він.
Зеленський висловив готовність зустрітися з Трампом
– наголосив Зеленський в інтерв'ю.
Володимир Зеленський розповів, що Росія запускала багато дезінформації про те, що рішення ухвалює не він, а тіньові люди, що він не контролює партію, не має впливу на деяких міністрів.
Я не хочу мати вплив. Є закон. Я президент згідно з українським законодавством. Єрмак – потужний менеджер, один з дуже потужних менеджерів у моїй команді. Я його поважаю за результат. Він робить те, що говорю йому я,
Президент уточнив, що Андрій Єрмак виконує його завдання.
Зеленський пояснив, що, коли хочуть послабити якусь людину, то "б'ють" по її "команді". За словами президента, це роблять ті, хто незадоволений ним.
"А мною незадоволені не тільки росіяни. Росіяни передусім хотіли тими чи іншими спробами знищити мене, тому що для них це план окупації. Один із планів. Так само вони це лобіювали в інших країнах світу. На жаль, не тільки росіяни хочуть слабкого президента України", – заявив Зеленський.
Зеленський наголосив, що якщо не буде зміни в політиці партнерів стосовно ATACMS для ударів по території Росії, то немає сенсу використовувати ці ракети.
У них є бази, на яких стоять літаки, аеродроми військові, з яких вони піднімаються і стріляють по нас керованими авіабомбами, тисячами. І якщо ми не змусимо Росію прибрати свої цілі глибше у свою територію, а з цієї відстані вони вже не зможуть запускати ці бомби, то вони зможуть бити тільки ракетами, а ракети – це також зло, але їх набагато менше ніж цих бомб,
Тобто, за словами президента, якщо росіян не змусять відтягнути свою військову техніку далі, то вони просто будуть знущатись і зруйнують все живе, що в нас є, А це можна тільки лише, якщо США нададуть відповідні дозволи Україні вражати військові літаки росіян далекобійною зброєю.
Зеленський наголосив, що складно говорити про людей. Адже солдати завжди кажуть, що їх недостатньо. А цивільні завжди кажуть, що у нас уже забагато людей в армії, і необхідно платити зарплатню, складно платити податки й навіть зібрати гроші на армію.
Але станом на сьогодні ситуація значно краща, ніж була в попередні три місяці. Саме тому я і сказав, що от головна потреба – це обладнання, це військові пакети,
Президент наголосив, що не отримував від союзників пропозицію долучитися до Альянсу за прикладом "німецької моделі" (тобто країна входить в НАТО навіть, якщо вона не деокупувала всю територію).
Чесно кажучи, в України немає такої можливості (вступити в НАТО за "німецькою моделлю" – 24 Канал) І тому модель таку мені ніхто не пропонував. Крім того, я є президентом і гарантом Конституції і якщо ми говоримо про якісь зміни щодо наших територій це зміни Конституції і це злочин,
Тому український лідер підкреслив, якщо нашій державі пропонують "німецьку модель" або "корейську", то такі партнери просто не розуміють думку суспільства України.
Зеленський зазначив, що в України немає стовідсоткових доказів того, що зброя Китаю потрапляє до Росії. І сам лідер Китаю запевняв Зеленського, що він не буде цього робити.
Деякі деталі, вони там є Я думаю, дрони якісь або деталі до дронів подвійного використання – напевно, але вони не тільки китайські. Скажу вам відверто, вони йдуть, на жаль, із деяких європейських країн і з цим можна боротися,
Він наголосив, що якби захотів би лідер Китай, щоб цього не відбувалось, то цього не відбувалося б. За словами Зеленського, Сі Цзіньпін йому сказав, що він не буде поставляти зброю. Але якщо це раптом станеться, тоді США і європейці мають накласти санкції на Китай.
Зеленський наголосив, що в української влади було багато різних діалогів, тому його позиція дуже відкрита.
Нас б'ють по електриці, і ніхто не зміг поставити Путіна на місце, щоб він не перетворював цю війну, або "СВО", як він сказав, на геноцид українського народу. Залишати людей без води, електрики, це і є геноцидна політика,
Як зазначив Зеленський, словами ніхто не зупинив Путіна. Тоді Україна почала бити по його енергетиці, щоб він зрозумів що він робить.
"Не факт, що він зрозуміє, але ми почали робити. І тоді всі почали з нами говорити, що ми повинні припинити відповідні кроки, бо це ескалація. Куди більша ескалація ніж війна?" – додав він.
За його словами, Україна вийшла сьогодні на дуже чітку ситуацію.
Наша позиція проста: світу боляче, що ми б'ємо по енергетиці Росії – зробіть так щоб Росія не била по нашій енергетиці,
Я думаю Америка, Китай. Я думаю удвох. Я знаю, що у них є між собою дуже великі питання. Я це розумію. Але мені здається, якщо ми хочемо, щоб ця війна закінчилася справедливо для України, для всього світу, їм прийдеться знаходити десь якісь позиції, щоб зупинити Путіна разом. Кожен по-своєму, але разом,
За його словами, в іншому випадку – буде запропоноване закінчення війни, яке не буде справедливим для України. Адже Росія буде гратися.
"Путін буде бачити, що більшість світу не на боці України й світ розділений. Він працює над цим і його команда постійно над цим працює. І тому, мені здається, найпотужніше – це обопільний тиск США та Китаю", – підсумував Зеленський.
Володимир Зеленський заявив, що диктатора Росії Володимира Путіна можуть запросити на наступний Саміт миру щодо України. Однак, на думку Зеленського, Путін навряд приїде на захід, оскільки він "надто наляканий", щоб сісти за стіл переговорів.
У зв'язку з цим "найближчим часом" мирний діалог із Росією не розпочнеться, а для того, щоб конфлікт "закінчився справедливо для України та всього світу", потрібні спільні дії США та Китаю, зазначив Зеленський.
Президент наголосив, якщо люди в США будуть стояти міцно на своїх принципах, підтримуючи Україну, наші цінності, й не давати можливість порушувати всі правила, закони, свободи, прав людей та демократії, не дадуть цю можливість Путіну, то і будь-який майбутній президент США не зможе докорінно змінити ставлення до України. Отже, не зможе зменшити допомогу.
Ми говоримо, що стосується майбутнього, наступного року тощо... Ми всі можемо продемонструвати, що ми сильні. Ми всі можемо примусити Росію закінчити війну в цьому році. Ми всі спроможні на це, коли ми всі разом,
Президент зазначив, що затримка бюджету може бути тільки, якщо зміниться політика США. Додав, вона може змінитися, якщо зміниться президент або з інших причин.
Водночас Зеленський переконаний, що політика Сполучених Штатів все одно буде базуватися на тому, як суспільство сприймає Україну, як сприймає Путіна, – чи можна так, як він зробив, чи ні.
Тобто у нас стоять бригади без зброї. У нас стоїть резерв, у нас стоїть 14 бригад неукомплектованих… У яких немає відповідної зброї, про яку вже голосували, про яку говорили,
Український лідер додав, що пакети допомоги повинні приходити, але вони ідуть, на жаль, повільно. Зеленський подякував Конгресу за підтримку, але все повинно прийти.
За словами Зеленського, Україна наразі не може говорити про контрнаступ – треба захистити те, що в нас є. Президент пояснив, що Україна хоче відповідні наступальні дії тоді, коли буде готова, а готова буде тоді, коли надходить зброя. Проте її сьогодні немає.
Український президент розповів, що на саміті Північноатлантичного альянсу він просуватиме передачу Україні додаткових систем протиповітряної оборони Patriot, а також підписання нових угод щодо гарантій безпеки.
За його словами, наша держава також хоче отримати запрошення вступити до НАТО. Втім, як пояснив Володимир Зеленський, наразі зрозуміло, що цього поки не станеться.
Ми хотіли б побачити щось схоже на запрошення. Це було б знаком того, що ніхто не боїться Путіна і всі впевнені в лідерстві Сполучених Штатів,
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час своєї першої поїздки до Києва під час війни закликав Зеленського розглянути питання про припинення вогню. Президент України очікувано відкинув цю думку.
За словами глави держави, ті, хто виступає за такий сценарій, не змогли сформулювати, як саме працюватиме це "припинення вогню".
Ні в кого немає відповіді. Я не звинувачую, я просто пояснюю,
Президент заявив, що КНР може зіграти в завершенні війні "величезну роль", оскільки від його ринку експорту залежить Росія.
Президент України заперечив думку про те, що Україна програє та спростував термін "глухий кут" для опису ситуації на фронті.
За словами Зеленського, українські військові мають кращі позиції щодо живої сили, ніж місяці тому, і новий контрнаступ – це питання озброєння бригад.
Це не глухий кут, це проблемна ситуація. Глухий кут означає, що виходу немає. Але проблему можна вирішити, якщо є бажання та інструменти. У нас є бажання, а інструменти – вони ще не прийшли,
Президент наголосив, що попри високу підтримку з боку партнерів, зокрема США, необхідне для ЗСУ обладнання надто довго надходить на фронт.
Це найбільша трагедія цієї війни, що між рішенням і реальним фактом ми справді довго, довго, довго чекаємо,
Якщо Трамп знає, як закінчити цю війну, він має сказати нам сьогодні. Якщо є ризики для української незалежності, якщо ми втратимо державність – ми хочемо бути до цього готові, ми хочемо знати,
Він також додав, що готовий особисто зустрітися з Трампом, щоб почути пропозиції його команди. Президент України пояснив, що наша країна хоче розуміти, до чого готуватися восени, після виборів у США.