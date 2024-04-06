Найважчі напрямки, мобілізація та головні загрози: головне з інтерв'ю з Зеленським
Увечері 6 квітня Зеленський дає інтерв'ю у прямому ефірі. 24 Канал переказує головні тези президента.
Головні тези президента
Поки нема конкретного списку країн. Дату і порядок денний, можливо, Зеленський і президент Швейцарії узгодять уже найближчими днями. Після цього почнуть розсилати запрошення. На Саміті миру очікують побачити 80 – 100 країн, він стане найбільшим. Під час події Україна побачить, хто її партнери, та створить мапу подальших кроків щодо закінчення війни. Те, що ми будуємо рубежі, – це не секрет. Росіяни та білоруси повинні знати: так, тут будуть рубежі, три потужні лінії оборони та військо. Це не потрібно приховувати: вони мають знати, що буде опір. І суспільство наше має знати, що тут потужний захист. Із Білорусі ми поки не бачимо загроз, Росіяни не просто роблять вкиди – у них дуже підготовлена та професійна дезінформаційна політика. Вони переводять війська на певний напрямок, фотографують їх, у тому числі з супутника, а потім поширюють це через західних партнерів, західні та українські ЗМІ. Часом українські медіа мимохіть допомагають ворогові, поширюючи його наративи. Ця паніка має ефект вибуху іноді завдяки нам. Все треба дуже ретельно перевіряти, всі деталі. Ніхто не заспокоює – ми у війні. Але і перебільшувати не треба, Харків сьогодні захищений. ППО бракує, але з точки зору оборонних рубежів місту нічого не загрожує. Для росіян це бажана ціль, і вони цього не приховують. Але для них ласий шматочок – весь Схід і Південь. Зупинити росіян можуть укомплектовані та підготовлені бригади, які прийдуть на зміну тим, хто на фронті зараз. Резерв має складатися не тільки з юнаків, але й із людей з бойовим досвідом, які пройшли злагодження. Їх мають сформувати у бригади. Дані про конкретну кількість бригад, яка потрібна Україні, та конкретну кількість техніки передано партнерам. Російський контрнаступ розпочався у жовтні 2023-го. Але це відчули не в усіх регіонах. Найбільше зруйнований Схід. Зараз росіян зупинили. Ситуація складна, але стабілізована. На 90 відсотків ці дії зосереджені на Сході. На 1 червня росіяни мобілізують 300 тисяч бійців – але їх може бути більше. Підготувати окупантів можуть протягом місяця. В Україні найближчими тижнями ухвалять закон про мобілізацію. Але стримувати окупантів замало: слід завдавати ударів по територіях зосередження російських військових, щоб зірвати їхні наступальні дії. Україна передала інформацію партнерам, чого вона потребує, щоб зірвати наступ росіян. Зеленський переконаний: під час війни не можна говорити, що їх достатньо. Подекуди допомагає природа, як-от на Чернігівщині. Але часом ґрунтові води руйнують старі укріплення, тож є потреба в нових, іще міцніших. Термін здачі ліній оборони – за кілька місяців. Особливу увагу звертають на попередній досвід, а конкретно на те, як росіяни долали кордон у 2022 році. На гарячих напрямках лінії готові на 92 – 98 відсотків. За словами президента, будується три лінії оборони. Їхня якість і підхід до побудови однаковий не залежно від напрямку – стандарт один. Терміни побудови також однакові, але що ближче до гарячих напрямків, то швидше будується. Здаватися все буде в один термін. Інтерв'ю розпочалося на Чернігівщині.
Які країни приїдуть на мирний саміт у Швейцарії і коли він буде
Чи є загроза з Білорусі та чи потрібно "світити" дані про зведення фортифікацій
– сказав Зеленський.
Президент про російське ІПСО
– говорить президент.
Чи можуть росіяни піти на Харків - думка Зеленського
З кого має складатися резерв
Як стримати навалу росіян
Чи достатньо фортифікацій
Усе укріплюється навіть там, де немає бойових дій
Зеленський говорить про фортифікації
Поки нема конкретного списку країн. Дату і порядок денний, можливо, Зеленський і президент Швейцарії узгодять уже найближчими днями. Після цього почнуть розсилати запрошення.
На Саміті миру очікують побачити 80 – 100 країн, він стане найбільшим. Під час події Україна побачить, хто її партнери, та створить мапу подальших кроків щодо закінчення війни.
Те, що ми будуємо рубежі, – це не секрет. Росіяни та білоруси повинні знати: так, тут будуть рубежі, три потужні лінії оборони та військо. Це не потрібно приховувати: вони мають знати, що буде опір. І суспільство наше має знати, що тут потужний захист. Із Білорусі ми поки не бачимо загроз,
Росіяни не просто роблять вкиди – у них дуже підготовлена та професійна дезінформаційна політика.
Вони переводять війська на певний напрямок, фотографують їх, у тому числі з супутника, а потім поширюють це через західних партнерів, західні та українські ЗМІ. Часом українські медіа мимохіть допомагають ворогові, поширюючи його наративи.
Ця паніка має ефект вибуху іноді завдяки нам. Все треба дуже ретельно перевіряти, всі деталі. Ніхто не заспокоює – ми у війні. Але і перебільшувати не треба,
Харків сьогодні захищений. ППО бракує, але з точки зору оборонних рубежів місту нічого не загрожує.
Для росіян це бажана ціль, і вони цього не приховують. Але для них ласий шматочок – весь Схід і Південь.
Зупинити росіян можуть укомплектовані та підготовлені бригади, які прийдуть на зміну тим, хто на фронті зараз.
Резерв має складатися не тільки з юнаків, але й із людей з бойовим досвідом, які пройшли злагодження. Їх мають сформувати у бригади.
Дані про конкретну кількість бригад, яка потрібна Україні, та конкретну кількість техніки передано партнерам.
Російський контрнаступ розпочався у жовтні 2023-го. Але це відчули не в усіх регіонах. Найбільше зруйнований Схід.
Зараз росіян зупинили. Ситуація складна, але стабілізована. На 90 відсотків ці дії зосереджені на Сході.
На 1 червня росіяни мобілізують 300 тисяч бійців – але їх може бути більше. Підготувати окупантів можуть протягом місяця.
В Україні найближчими тижнями ухвалять закон про мобілізацію. Але стримувати окупантів замало: слід завдавати ударів по територіях зосередження російських військових, щоб зірвати їхні наступальні дії. Україна передала інформацію партнерам, чого вона потребує, щоб зірвати наступ росіян.
Зеленський переконаний: під час війни не можна говорити, що їх достатньо.
Подекуди допомагає природа, як-от на Чернігівщині. Але часом ґрунтові води руйнують старі укріплення, тож є потреба в нових, іще міцніших.
Термін здачі ліній оборони – за кілька місяців. Особливу увагу звертають на попередній досвід, а конкретно на те, як росіяни долали кордон у 2022 році.
На гарячих напрямках лінії готові на 92 – 98 відсотків.
За словами президента, будується три лінії оборони. Їхня якість і підхід до побудови однаковий не залежно від напрямку – стандарт один.
Терміни побудови також однакові, але що ближче до гарячих напрямків, то швидше будується. Здаватися все буде в один термін.
Інтерв'ю розпочалося на Чернігівщині.