Авторитаризм в Україні неможливий – у нас, на відміну від Росії, здорове суспільство, – Данілов

Останні опитування демонструють феноменальний рівень довіри до Президента України Володимира Зеленського – майже 90%. Такого в історії України не було. І деякі коментатори публічних подій припускають, що після перемоги у війні він може "забронзовіти", стати авторитарним лідером і залишитися при владі надовго.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов зазначив, що в тих умовах, в яких ми зараз перебуваємо і в ті часи, які переживаємо, навіть неможливо уявити, що в Україні може з'явитися авторитаризм.

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В Росії – хворе суспільство

За його словами, "Революція на граніті", потім "Помаранчева революція" 2004 року і "Революція Гідності" 2014 року – це були виступи незадоволення українського народу на ту несправедливість, яку він відчував.

Що таке авторитаризм? Це – несправедливість, це наближення одних за рахунок інших. В нашій країні це просто неможливо, тому що в нас – здорове суспільство. В чому проблема Росії – там немає суспільства. А те, що є – хворе,

– наголосив секретар РНБО.

Він зазначив, що на тій території – суцільний Путін. Там людей, які мають розуміння про гідність і честь, – обмаль. Багато хто з них виїхав за кордон. А ті, що лишились сьогодні перебувають за ґратами.

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"У нас таке просто неможливо. Хтось вважає, що може щось траплятися. Але якщо буде якийсь момент, то відразу з'явиться Парасюк. Треба розуміти, що такий наш народ і наша нація", – зауважив співрозмовник.

Він підкреслив, що ще треба знати нашого Президента – для чого він прийшов у владу, які в нього мотиваційні дії.

"Скажу може не дуже коректно, але Володимир Олександрович втратив дуже багато людей, з якими спілкувався до того, як став Президентом. Думаю, що як тільки хтось до нього з якимось проханням звертався, він одразу прибирав цю людину з телефонної книжки", – наголосив Олексій Данілов.

Підтримка Володимира Зеленського українцями