Це маячня, партнери на це не поведуться, – політолог про "плани захоплювати села в Росії"

Володимир Зеленський заперечив інформацію The Washington Post, яке посилається на "злив даних" із Пентагону, що він начебто пропонував захопити частину території Росії та вдарити по нафтопроводу "Дружба". Така інформація з'явилася напередодні візиту президента України до Німеччини.

Цю інформацію 24 Каналу прокоментував політолог Валентин Гладких. Він зауважив, що зброю, яку отримують ЗСУ, Україна може використовувати на власний розсуд. Зазначимо, що президент України відкинув оприлюднені документи й назвав їх "фантазією", коли відповідав на питання, чи пропонував він захопити частину Росії.

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"І, звичайно, ми ж не ведемо так війну як росіяни. Ми не завдаємо ударів по цивільних об'єктах, ми не намагаємося знищити цивільне населення. Тому вся ця "демонізація" виглядає дуже кумедно", – наголосив політолог.

Він зазначив, що Володимир Зеленський заявив про те, що Україна не планує захоплювати чужі території, адже українцям і так вистачає роботи, щоби деокупувати свої.

"Міністр оборони Німеччини з цього приводу також зазначив, що "держава, яка розпочинає війну і сподівається, що буде вести цю війну на чужій територій, повинна бути готова і до того, що ця війна може перекинутися і на її територію", – розказав Валентин Гладких.

На його думку, така інформація не є планами вищого військово-політичного керівництва України.

Це маячня. Не знаю, на кого вона розрахована. Я думаю, що є насправді достатньо високий рівень як довіри між сторонами, які залучені в цей процес, так і достатньо високий рівень проінформованості щодо того, які цілі ми переслідуємо,

– сказав політолог.

Наслідків не буде

Гладких наголосив, що ЗМІ генерують прибуток завдяки рекламі, а реклама – це завжди монетизація аудиторії.

"І тому всі ЗМІ борються за увагу аудиторії. Звичайно, що такі гучні заголовки й такі от гучні статті завжди привертають увагу. Але наскільки інформація, яка там є, відповідає дійсності, я не готовий говорити", – додав він.

Політолог вважає, що це не буде мати певні далекосяжні наслідки для співпраці з партнерами та безпрецедентного рівня підтримки, який нині є в України та лише буде зростати далі.

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Чи може виникнути паритет

Валентин Гладких зауважив, що паритет – коли сторони не можуть воєнним шляхом змінити своє серйозне становище – не може відбутися "природнім шляхом".

Він може статися в результаті певних дій. Щоби він не виник, треба посилювати санкційний тиск на Росію, який якщо не унеможливить, то щонайменше ускладнить для росіян їхню здатність вести війну,

– наголосив політолог.

Водночас треба всіляко підтримувати Україну. Для того, щоби вона мала всі необхідні інструменти, аби завдати країні-агресорці воєнної поразки.

"І жодного паритету не буде. Треба розуміти, що паритет не може скластися стихійно й ситуативно. Паритет може статися лише тоді, коли санкційний тиск на Росію буде недостатньо жорстким і недостатньо ефективним, і коли, можливо, послабне підтримка України", – розказав Гладких.

Нині про жодний паритет не мовиться. Мовиться про те, що Україна має отримати все необхідне, щоби мати перевагу на полі бою, аби досягнути поставленої мети.

"Тому, в принципі, всі ці статті були, вони є і їх ще буде чимало. Але насправді за цим статтями не стоїть серйозних передумов і підстав для того, що вони там публікують", – підсумував політолог.

Про що мовиться у "витоку даних" з Пентагону

Відповідно до "злитих документів" Пентагону, з'явилася інформація, що президент України начебто пропонував окупувати села Росії. Усе, щоби буцімто отримати важелі для впливу на переговори з Москвою.

Також Володимир Зеленський нібито пропонував підірвати нафтопровід "Дружба", який уникнув санкцій від Європейського Союзу й постачає нафту до Угорщини.

Буцімто на зустрічі із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним глава держави "висловив стурбованість", що "Україна не має ракет дальнього радіуса дії, здатних досягти місць дислокації російських військ у Росії, і не має нічого, за допомогою чого можна було б їх атакувати".

Володимир Зеленський спростував інформацію, що Україна начебто хотіла захопити російську територію та дані про те, що наша держава нібито хотіла атакувати країну-агресорку далекобійними ракетами.

Водночас президент України зауважив, що Україна має право на самозахист. Зокрема, з використанням нетрадиційної тактики.