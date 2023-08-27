Менше жертв, – Зеленський розповів про те, яким він бачить звільнення Криму

Володимир Зеленський наголосив, що головною метою України є мінімізація жертв. Він переконаний, що можливо політично "дотиснути" Росію, коли ЗСУ будуть біля Криму.

Про своє бачення звільнення окупованого півострова президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук – передає 24 Канал. Зокрема, він переконаний, що можливо зробити це без бойових дій.

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Мирне звільнення Криму

Зеленський заявив, що звільнити Крим можливо без масштабних втрат – не обов'язково говорити саме про військову деокупацію півострова. Він переконаний, що Росія сама захоче домовлятися, коли ЗСУ будуть заходити на територію Криму.

Менше жертв. Якщо ми будемо на адмінкордоні з Кримом, я вважаю, що можна політично дотиснути демілітаризацію Росії на території Криму. Я вважаю, що це було б кращим,

– заявив Зеленський.

Президент перш за все думає про тих, хто буде звільняти окупований півострів – адже будь-яка війна несе за собою втрати.

Крим обов'язково звільнять