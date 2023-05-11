Зеленський пообіцяв росіянам "неприємний сюрприз" під час контрнаступу

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв "неприємний сюрприз" для росіян, коли Україна почне контрнаступ.

Володимир Зеленський попросив не очікувати деокупації всієї України під час майбутнього контрнаступу ЗСУ. Проте він анонсував для окупантів "неприємний сюрприз".

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Зеленський відреагував на плітки довкола плану контрнаступу ЗСУ

Західні журналісти намагаються дізнатися подробиці плану майбутнього контрнаступу ЗСУ. Володимир Зеленський сказав, що не може відкривати таку інформацію. Адже це підготує ворога. А хочеться, щоб це був неприємний сюрприз для росіян.

У Міноборони України наголошують на необхідності режиму тиші під час контрнаступу. Будь-яка інформація допомагає ворогу.

Зеленський додав, що підхід буде простим і що українські захисники зроблять усе, щоб змусити російських загарбників втекти.

Думаю, ми досягнемо відповідного результату. Але сказати, що відразу після цього контрнаступу буде відновлено повний суверенітет України, я поки що цього сказати не можу, тому що це війна,

– наголосив президент.

Чому Україна зараз не йде в контрнаступ