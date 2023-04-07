Зеленський утворив 19 військових адміністрацій на Запоріжжі

7 квітня Володимир Зеленський постановив утворити в Запорізькій області 19 військових адміністрацій. Глава держави підписав указ на виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану".

Відповідний документ оприлюднили на сайті Президента України. Додамо, що більшість населених пунктів Запорізької області, де були утворені адміністрації, наразі знаходяться під російською окупацією.

Дивіться також Україна вміє бути вдячною, – Зеленський у вечірньому зверненні підбив підсумки візиту до Польщі

Де з'явились нові військові адміністрації

Згідно з документом, у Василівському районі Запорізької області утворені:

Благовіщенська,

Дніпрорудненська,

Енергодарська,

Кам'янсько-Дніпровська,

Малобілозерська,

Степногірська військові адміністрації.

Водночас у Пологівському районі створені :

Воскресенська,

Кам'янська,

Комиш-Зорянська,

Молочанська,

Оріхівська,

Преображенська,

Розівська,

Смирновська військові адміністрації.

Крім того, у Мелітопольському районі з'явились Новобогданівська і Плодородненська військові адміністрації, а в Бердянському районі – Осипенківська, Софіївська та Чернігівська.

У документі йдеться, що Генеральному штабу Збройних Сил України та Запорізькій обласній державній адміністрації доручено здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов'язані з утворенням військових адміністрацій.

"Бавовна" у Мелітополі: останні новини