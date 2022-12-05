Більшість ракет збили, а світло вже відновлюють, – Зеленський відреагував на масовану атаку

Росія 5 грудня знову розписалася під своїм титулом країни-терористки та здійснила восьму масовану ракетну атаку на Україну. На це уже відреагував й Президент України Володимир Зеленський.

Він не говорив про те, скільки ракет запустила цього разу Росія по Україні. Він присвятив свою замітку вдячності.

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Що сказав Володимир Зеленський

У відео він відзначив роботу сил ППО, енергетиків та подякував народу України.

Бажаю здоров'я. Хочу подякувати силам ППО, нашим енергетикам і нашому народу. ППО більшість ракет збили. Енергетики уже почали відновлювати світло. Наш народ ніколи не здається. Слава Україні,

– сказав Володимир Зеленський.

Зверненн Володимира Зеленського: відео

Повітряні Сили збили понад 60 ракет

У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що захисникам України вдалося збити понад 60 ракет. При цьому країна-терористка запустила понад 70 ракет по території нашої держави.

За даними Повітряних Сил, Росія запустила:

38 крилатих ракет Х-101/Х-555,

22 крилаті ракети типу "Калібр",

3 крилаті ракети Х-22,

6 керованих авіаційних ракет Х-59,

1 Х-31П.

При цьому за попередньою інформацією запуски відбувалися з літаків-ракетоносців з району Каспійського моря та Волгодонська Ростовської області, із кораблів Чорноморського флоту, бомбардувальників Ту-22М3 та винищувачів Су-35.

Щоб відбити цю атаку, в Україні залучили:

зенітні ракетні підрозділи,

авіацію,

мобільні вогневі групи Повітряних Сил ЗСУ,

інші складові Сил оборони.

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