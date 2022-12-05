Більшість ракет збили, а світло вже відновлюють, – Зеленський відреагував на масовану атаку
Джерело:Володимир Зеленський
Росія 5 грудня знову розписалася під своїм титулом країни-терористки та здійснила восьму масовану ракетну атаку на Україну. На це уже відреагував й Президент України Володимир Зеленський.
Він не говорив про те, скільки ракет запустила цього разу Росія по Україні. Він присвятив свою замітку вдячності.
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Що сказав Володимир Зеленський
У відео він відзначив роботу сил ППО, енергетиків та подякував народу України.
Бажаю здоров'я. Хочу подякувати силам ППО, нашим енергетикам і нашому народу. ППО більшість ракет збили. Енергетики уже почали відновлювати світло. Наш народ ніколи не здається. Слава Україні,
– сказав Володимир Зеленський.
Зверненн Володимира Зеленського: відео
Повітряні Сили збили понад 60 ракет
У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що захисникам України вдалося збити понад 60 ракет. При цьому країна-терористка запустила понад 70 ракет по території нашої держави.
За даними Повітряних Сил, Росія запустила:
- 38 крилатих ракет Х-101/Х-555,
- 22 крилаті ракети типу "Калібр",
- 3 крилаті ракети Х-22,
- 6 керованих авіаційних ракет Х-59,
- 1 Х-31П.
При цьому за попередньою інформацією запуски відбувалися з літаків-ракетоносців з району Каспійського моря та Волгодонська Ростовської області, із кораблів Чорноморського флоту, бомбардувальників Ту-22М3 та винищувачів Су-35.
Щоб відбити цю атаку, в Україні залучили:
- зенітні ракетні підрозділи,
- авіацію,
- мобільні вогневі групи Повітряних Сил ЗСУ,
- інші складові Сил оборони.
Масована ракетна атака 5 грудня: що відомо
- Близько 14:00 Росія запустила ракети по багатьох областях України. Спершу про збиття ворожих ракет повідомили у Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. Ще у низці областей чули вибухи.
- Внаслідок атаки є влучання у енергетичну інфраструктуру України, внаслідок чого у деяких областях запровадили аварійні відключення світла. Так, повідомляють, що проблеми зі світлом уже є у Сумській, Миколаївській, Одеській, Житомирській та Київській областях. Також без світла залишилась частина Кривого Рогу.
- Також одна ракета окупантів знову перелетіла кордон України та впала на території Молдови, біля міста Бричани. Повідомлень про постраждалих не надходило.