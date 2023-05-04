Нові міжнародні поїздки Зеленського: політолог назвав 2 мети президента

Створення трибуналу та підготовка до саміту НАТО, який відбудеться за декілька місяців, – саме ці дві теми, ймовірно, могли стати головними для міжнародних поїздок українського президента Володимира Зеленського.

Таку думку в ефірі 24 Каналу припустив політолог Володимир Фесенко. Він наголосив, які саме варіанти трибуналу для російських злочинців розглядаються.

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Створення трибуналу

Західні та європейські політики пропонують гібридну модель трибуналу для вищого військового керівництва Росії, відзначив експерт. Мовиться про те, аби поєднати тут українську правову базу та залучити міжнародних експертів, представників різних країн та юстицій. Утім, більшість українських та західних фахівців критикують це – статус нижче, якщо мовиться про Нюрнберг-2.

Нагадаю, що перший – міжнародний трибунал над керівниками нацистського режиму в Німеччині. Це був великий суд над тими, хто розв'язав війну, і вони були покарані. І сьогодні Україна хоче, щоб був застосований такий суд проти міжнародних злочинців, які розв'язали війну в країні і фактично створили небезпеку для усього світу,

– відзначив політолог.

Виступ Володимира Зеленського зафіксував це, як один з головних пріоритетів зовнішньої політики – Україна буде просувати можливість створення трибуналу на базі МКС. Утім, тут може бути одна проблема – згода ООН.

"ООН може заблокувати Росія. Тому розглядається інша версія – спеціальний міжнародний трибунал як це було по югославських злочинцях", – пояснив спікер.

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Членство в НАТО

Щодо візиту до країн Півночі, то тут однією з головних цілей може бути членство в НАТО, припустив Фесенко.

"Це наші партнери. Я думаю, що тут пріоритет – збереження цієї підтримки і заява на членство в НАТО також. Думаю, головна мета цього турне – підготовка до саміту НАТО у Вільнюсі. Ми маємо сформувати широку коаліцію, яка підтримає членство України в Альянсі. Це не відбудеться, поки триває війна, але нам треба конкретні рішення", – додав він.

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