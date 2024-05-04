Зеленський просить українців бути "максимально уважними" найближчими днями
Володимир Зеленський звернувся до українців за підсумками 801 доби повномасштабної війни. Президент закликав найближчими днями бути максимально уважними.
Глава держави наголосив, що напередодні Великодня російське зло не зменшує свого прагнення нести руїни, передає 24 Канал.
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Важливо бути максимально уважними
Президент зауважив, що протягом усієї доби 4 травня наші оборонці неба мали багато роботи, адже агресор атакував Харків, Одесу, Дніпропетровщину, Донеччину. Тільки на ранок захисники збили вже 13 "Шахедів".
Протягом дня російські терористи застосували 8 ракет різних типів і майже 70 КАБів проти прикордонних громад і наших позицій на фронті.
Російське зло навіть напередодні Великодня не зменшує свого прагнення нести руїни... Важливо цими днями бути максимально уважними,
– підкреслив президент.
Загроза ракетних ударів на Великдень
- Речник Повітряних сил зауважив, що ймовірність російських атак по Україні у Великодню ніч не можна виключати. Водночас Ілля Євлаш зазначив, що наші захисники неба готові до відбиття можливих обстрілів.
- Спікер наголосив: "Людям потрібно бути уважними у будь-який час, попри те, чи це Великдень, чи просто звичайний якийсь середньостатистичний день".
- Зауважимо, що влада прогнозує посилення ворожих атак на Сумщину. Так, очільник Білопільської ОТГ розповів, що на свята агресор може "привітати" жителів області. Обстріли прогнозують найближчими днями.
- Юрій Зарко закликав містян не виходити в центр без поважних причин. Окрім того, зазначив, що сім'ям з дітьми виїхати у сусідні села та міста. Посадовець наголосив, що найбільш небезпечно під час обстрілів саме в людних місцях.