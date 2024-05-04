Зеленський просить українців бути "максимально уважними" найближчими днями

Володимир Зеленський звернувся до українців за підсумками 801 доби повномасштабної війни. Президент закликав найближчими днями бути максимально уважними.

Глава держави наголосив, що напередодні Великодня російське зло не зменшує свого прагнення нести руїни, передає 24 Канал.

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Важливо бути максимально уважними

Президент зауважив, що протягом усієї доби 4 травня наші оборонці неба мали багато роботи, адже агресор атакував Харків, Одесу, Дніпропетровщину, Донеччину. Тільки на ранок захисники збили вже 13 "Шахедів".

Протягом дня російські терористи застосували 8 ракет різних типів і майже 70 КАБів проти прикордонних громад і наших позицій на фронті.

Російське зло навіть напередодні Великодня не зменшує свого прагнення нести руїни... Важливо цими днями бути максимально уважними,

– підкреслив президент.

Загроза ракетних ударів на Великдень