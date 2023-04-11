Ситуація на фронті та забезпечення боєприпасами: Зеленський збирав Ставку
Джерело:сайт Президента
11 квітня президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Головнокомандувача. Учасники зустрічі обговорили безпекову ситуацію в країні.
Серед нагальних тем, які потребували розгляду було питання забезпечення українських військових боєприпасами. Учасники Ставки проаналізували можливість збільшення постачання боєприпасів для військових.
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Які ще теми обговорили
Під час зібрання учасники заслухали доповіді щодо загальної оперативної обстановки на передовій та ситуації на ділянках фронту в межах зон відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ.
Крім того, керівництво української розвідки поінформувало про ймовірні дії держави-агресора в найближчій перспективі. Також було продовжено розгляд питання щодо комплектування особовим складом, озброєнням та військовою технікою новостворених бригад Сил оборони.
Серед іншого члени Ставки обговорили питання підвищення ефективності системи керування та взаємодії різних угруповань сил безпеки й оборони України під час виконання бойових завдань.
Україні необхідні боєприпаси: що відомо
- Нещодавно Євросоюз та Норвегія узгодили програму постачання 1 мільйона снарядів калібром 155 міліметрів для України. На реалізацію плану виділили 2 мільярди євро.
- Крім того, у Болгарії заявили про можливість передати на потреби нашої держави велику кількість снарядів. За словами глави оборонного відомства країни, це може навіть змінити хід війни, адже йдеться про сотні тисяч боєприпасів.
- Разом з тим Польща у кілька разів збільшуватиме об'єми виробництва снарядів для Збройних Сил. Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький констатував, що підприємство Dezamet нарощуватиме свої потужності, аби наші військові мали чим давати відсіч окупантам.
- Також міністр оборони Франції Себастьян Лекорню говорив про те, що його держава аж у два рази збільшить постачання снарядів 155-міліметрового калібру, адже вони вкрай потрібні Україні для контрнаступу.