Бережіть мозок від брехні, а серце від паніки, – Зеленський знову звернувся до українців

Володимир Зеленський 25 січня звернувся до українців на тлі загрози вторгнення військ Росії в Україну. Президент вчергове закликав людей не панікувати.

У своєму зверненні Зеленський сказав, що відтепер він часто спілкуватиметься з народом.

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Президент зауважив, що щодня українці читають десятки та сотні новин. Однак, за словами Зеленського, далеко не всі мають "щиру мету", деякі – є фейками і чутками. Саме тому вони і викликають тривогу.

На що дійсно реагувати? Кому вірити? Вірте Україні і знайте головне – наприкінці цього дня все, що вам дійсно корисно і потрібно знати, звучить коротко: за минулу добу ситуація на Сході України контрольована,

– наголосив український лідер.

Він визнав, що на Донбасі є обстріли та порушення режиму припинення вогню, а російські війська біля наших кордонів не зникли. Але найголовніше, як сказав президент, в Україні 0 загиблих і 0 поранених.

Внаслідок ворожих атак 25 січня двоє захисників України зазнали поранень.

Звернення Зеленського до українців: дивіться відео

Також Володимир Зеленський нагадав, що 26 січня відбудеться зустріч радників у нормандському форматі.

Ми працюємо, аби зустріч чотирьох президентів відбулася якомога швидше. Це потрібно задля настання майбутнього миру в Україні. Звісно, все непросто, але є надія,

– сказав Зеленський.

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