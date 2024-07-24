Китай підтримує Україну і не постачатиме зброї Росії, – Зеленський

24 Канал розкаже про звернення президента увечері 24 липня.

Президент згадав про візит Дмитра Кулеби до Китаю. Міністр МЗС уже провів перемовини зі своїм колегою та доповів Зеленському щодо результатів зустрічі.

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Китай підтримує Україну, тож не буде постачати російських окупантів зброєю

Візит українського посадовця на такому рівні – уперше за багато років. І це добре. Є чіткий сигнал, що Китай підтримує територіальну цілісність і суверенітет України. А також було підтверджено й те, що мені говорив лідер Китаю Сі Цзіньпін, – що Китай не постачатиме зброї Росії. На детальну доповідь міністра я очікую після повернення в Україну,

– розповів Зеленський про візит Кулеби до Китаю.

Сирський, Умєров, Іващенко про ситуацію на фронті

Головком доповів президенту щодо фронту та захисних дій. З Рустемом Умєровим лідер держави говорив щодо забезпечення військових завдань на цей місяць. "Готуємо новини", – заінтригував Зеленський.

А керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко доповів про те, чого очікувати найближчим часом і якими можливостями Україні неодмінно треба скористатись.

Також були доповіді щодо роботи ППО – "закінчення тренування наших воїнів та розгортання Patriot в Україні".

Держава планує роботу з партнерами

Мова про роботу на серпень – вересень із закордонними аудиторіями. Це зустрічі та перемовини, участь у самітах й інформаційна робота.

"У світі хоч і сезон відпусток, але в нас жодних пауз бути не може. І тим більше не може бути перерв у донесенні інформації про Україну – про наш захист від російського терору, про наші потреби. Є вже чіткий графік роботи і попередньо погоджені зокрема й зустрічі з лідерами на новий політичний сезон у світі. Україна буде отримувати все, що необхідно, щоб вистояти й досягти своїх завдань", – запевнив президент.

Зеленський зустрівся з олімпійською збірною України

Він упевнений: те, що держава бере участь в Олімпіаді навіть під час війни та повномасштабного російського терору, – це досягнення. Адже наш прапор майорітиме поруч із іншими, гімн лунатиме "у Франції нарівні з усіма націями, які поважають життя, які поважають принципи олімпізму".

Я дякую всім, хто допомагає Україні берегти якнайбільше елементів нормального життя – попри все. Дякую всім, хто захистив принципи олімпізму від спотворення й не допустив прапорів на Олімпіаді та участі держави-терориста. Путін робить так, що єдиний російський спорт сьогодні – це вбивства людей. І світ ніколи не буде толерувати це. Росія повинна програти у війні, програти в терорі. Тоді виграє життя. Все для цього робимо,

– підсумував Зеленський.