Зеленського офіційно запросили до США: у Білому домі назвали дату
Джерело:пресслужба Білого дому
Володимира Зеленського запросили відвідати Сполучені Штати Америки. Президента України запрошують у Білий дім 30 серпня.
Відповідне запрошення з'явилось на сайті Білого дому 21 липня. Там запевнили, що президент Джо Байден чекає на візит Володимира Зеленського наприкінці серпня.
Зауважте Чекаємо офіційного запрошення, – у Зеленського розповіли про візит до США
Президента України запросили здійнити офіційний візит до США
Візит підтвердить непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям російської агресії на Донбасі і в Криму, співпрацю України і США в сфері енергобезпеки,
– мовиться у повідомленні Білого дому.
Також там запевнили, що цей візит засвідчить підтримку "зусиль президента Зеленського щодо боротьби з корупцією та реалізації реформ".
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